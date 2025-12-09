Compromís celebra que el Gobierno rectifique y permita usar el superávit a los ayuntamientos pero afirma que la reforma se queda corta

Compromís celebra la aprobación del decreto ley por el cual el Gobierno finalmente permite que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles. Para la coalición, esta rectificación supone “un paso en la buena dirección” tras un 2025 marcado por limitaciones que han impedido a los consistorios utilizar los recursos generados gracias a su buena gestión.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, en una visita a Alicante junto con el portavoz en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, ha destacado que “los ayuntamientos son la administración más próxima a la ciudadanía y la que trabaja cada día en la vida cotidiana de la gente. Era imprescindible que los consistorios saneados pudieran invertir su superávit en proyectos que mejoren la vida en nuestros pueblos y ciudades”.

Micó ha subrayado que estas inversiones “no afectan al gasto corriente y permiten ejecutar proyectos necesarios que estaban paralizados por una normativa injusta”. La diputada ha recordado que Compromís lleva años reclamando esta flexibilidad y que la decisión del Gobierno “corrige una postura que había limitado la acción política de las administraciones públicas que no son la central”.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, ha sido contundente al afirmar que “los municipios de Alicante no pueden seguir gobernando con una camisa de fuerza impuesta desde Madrid”. Según Perles, la ley de estabilidad presupuestaria y las limitaciones aplicadas durante más de una década “han tenido consecuencias directas en la calidad de vida de la gente, porque han impedido a los ayuntamientos invertir en aquello que realmente es urgente”.

Perles ha remarcado que Compromís defiende, en primer lugar, una reforma profunda de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los ayuntamientos puedan utilizar libremente sus remanentes de tesorería, sin la obligación de orientarlos casi exclusivamente a amortizar deuda: “Si un ayuntamiento ha hecho los deberes y tiene superávit, nadie desde Madrid debe decirle en qué puede o no puede invertirlo. Esto es una injerencia injustificada y un freno para el desarrollo local”.

El portavoz ha denunciado que muchos municipios alicantinos “han tenido que renunciar a proyectos esenciales en vivienda, agua, transición ecológica o infraestructuras porque el Estado les impedía usar sus propios ahorros, mientras que la Generalitat y, especialmente, la Diputación de Alicante tampoco compensaban esta carencia”.

No obstante, los valencianistas advierten que esta rectificación del Gobierno “se queda corta” si no va acompañada de un cambio profundo en la distribución de la capacidad de endeudamiento entre administraciones. Micó ha insistido en que “no tiene sentido que el Gobierno central se quede con el 90 % de la capacidad de endeudamiento cuando son las comunidades autónomas las que sostienen el estado del bienestar y gestionan los servicios públicos esenciales”.

Compromís defiende que la senda del déficit debe modificarse para permitir que las autonomías dispongan de la capacidad de endeudamiento necesaria. “Nuestra propuesta era que, de media, alrededor del 60 % del endeudamiento correspondiera a las comunidades autónomas. En el caso de los territorios infrafinanciados, como el País Valencià, reclamábamos que ese porcentaje llegara al 90 %. No podemos seguir aceptando un sistema que perpetúa desigualdades”, ha afirmado Micó.

La diputada valenciana ha reiterado que continuará reclamando la reforma del sistema de financiación autonómica que garantice la nivelación y permita a todas las comunidades atender adecuadamente sus competencias: “No basta con que vuelvan a traer el mismo decreto esta semana. Si la ministra Montero y el Gobierno quieren nuestro apoyo, deberán cambiar la senda del déficit e incrementar la capacidad de deuda disponible para las autonomías”, ha concluido Micó.