Otro guiño de la gestora del PSOE de Alicante a Barceló: respaldo al pulso con Barcala por los presupuestos de 2026

La gestora del PSOE de Alicante ha trasladado este martes su respaldo explícito a la portavoz municipal, Ana Barceló, en su posición ante el proyecto de presupuestos de 2026 del gobierno de Luis Barcala. El apoyo se ha materializado en una reunión celebrada entre el órgano provisional del partido y la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, un encuentro que consolida la nueva etapa de coordinación interna abierta en los últimos meses y que llega en un momento de especial tensión política por el debate presupuestario.

Según trasladan ambas partes, la dirección provisional ha avalado la línea defendida por Barceló y por el resto de formaciones progresistas con la presentación de una enmienda a la totalidad del presupuesto, después de que el PSOE denunciara la falta de diálogo del equipo de gobierno y la ausencia de una reunión formal con el alcalde pese a haberla solicitado hace semanas. Para los socialistas, la negativa del PP a sentarse a negociar y el intercambio de comunicados de los últimos días “confirman la necesidad de una respuesta política conjunta” en el Pleno.

La reunión de este martes supone un nuevo paso en el proceso de normalización orgánica entre el partido y el grupo municipal, dos estructuras que habían permanecido distanciadas durante buena parte del mandato y que desde septiembre encadenan encuentros para reforzar la coordinación. La gestora, presidida por José Antonio Amat, ha impulsado en estos meses una hoja de ruta orientada a estrechar la relación con los concejales, mejorar la comunicación interna y estabilizar la vida orgánica tras años de tensiones y la figura de Ángel Franco como denominador común, manejando los hilos en la sombra. Con esta nueva cita, el PSOE de Alicante busca presentarse como un bloque cohesionado en la oposición municipal.

Negociación

Barceló ha expuesto el estado de la negociación presupuestaria y las propuestas que el grupo municipal pretendía trasladar al gobierno local: un paquete de inversiones en barrios, la redacción de proyectos de centros sociocomunitarios y actuaciones en materia deportiva y de equipamientos. Las iniciativas, que no han llegado a debatirse en una reunión presencial con el equipo de gobierno, forman parte de la hoja de trabajo que el grupo socialista quería plantear de cara al presupuesto del próximo ejercicio.

La gestora ha coincidido en la necesidad de reforzar esta línea y ha mostrado su apoyo a la estrategia acordada por el conjunto de la oposición, que planteará una enmienda a la totalidad. El partido considera que las cuentas no abordan los retos de Alicante en materia de barrios, equipamientos, vivienda o planificación municipal y respalda el paso dado por Barceló en un contexto de creciente desacuerdo entre el equipo de gobierno y los grupos progresistas.

Reorganización

La cita de este martes llega, además, en un momento de reorganización más amplia en el PSPV. La secretaria general, Diana Morant, ha intensificado su presencia en la provincia tras la dimisión de Carlos Mazón y la investidura de Juanfran Pérez Llorca, con cuatro actos en apenas diez días. En paralelo, la dirección socialista ha puesto en marcha una “ronda ciudadana”, una agenda de encuentros sectoriales que ha arrancado precisamente en Alicante y que busca reconstruir un proyecto político de cara a 2027. Estas actuaciones se encuadran en un proceso territorial más extenso, que pretende otorgar mayor protagonismo a la provincia en la estrategia autonómica.

Con el respaldo formal de la gestora, Barceló afronta ahora la recta final del debate presupuestario con el aval político del partido y con una posición reforzada dentro de la estructura socialista local. El PSOE confía en que esta etapa de coordinación interna permita articular una oposición más sólida frente al gobierno de Barcala y proyectar una imagen de unidad en un momento marcado por los cambios en el escenario autonómico y por la definición del nuevo rumbo estratégico del PSPV.