Pérez Llorca: "La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé"

El president de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca se ha estrenado este martes en la televisión pública valenciana À Punt donde ha hablado de "recuperar la credibilidad" perdida en las instituciones en un momento convulso marcado por la aún reciente dimision de Carlos Mazón acorralado por la investigación judicial de la dana y la presión de las asociaciones de víctimas. En la entrevista, grabada hace unos días pero emitida este martes, conducida por Amalia Sebastián y Juanma Melero, Llorca ha reconocido que la relación con las asociaciones de víctimas, que ya han anunciado que no se reunirán con él mientras no retire el acta de diputado a Mazón, "no se va a resolver en dos días". "Me reuniré con ellas cuando ellas decidan", ha dicho. El proceso de reconciliación, que "no va a ser un paripé", requiere de "mucho diálogo y respeto, no se trata de reunirse un día sino de abrir un canal de comunicación y ganar la confianza de las víctimas", ha apuntado el president.

Pérez Llorca, en sus primeros días al frente del Consell, tiende puentes y se muestra conciliador con Compromís y PSPV. "Estaría encantado de que todas las formaciones políticas tengan representación en la Mesa de las Corts y en la televisión pública" pero pone como contrapartida favorecer la renovación de los órganos estatutarios como el Consell Valencià de Cultura o el Jurídic. Llorca ha pedido apoyo a la izquierda para sacar adelante acuerdos. "Pongo las cartas sobre la mesa y quiero que todas las formaciones políticas estén representadas en la Mesa, en À Punt y en los órganos estatutarios" pero también ha pedido "unidad" en todo lo relacionado con la reconstrucción, el agua y la financiación. "Que antepongan la defensa de los valencianos a los intereses partidistas", ha pedido a la izquierda.

Los "wasaps" de Salomé y Cuenca

Pérez Llorca no ha querido entrar en valoraciones sobre los "wasaps" que intercambiaron el exjefe del gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, y la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas. "Voy a ser muy respetuoso con la investigación que esá llevando a cabo la jueza". Llorca ha pedido "respeto a la acción judicial que deberá decidir si hay o no responsabilidad penal". El president no ha querido opinar sobre las expresiones por parte de su predecesor en los mensajes a su consellera, como el "cojonudo" con el que responde a Pradas cuando ella le dice, pasadas las 13.34 horas del 29-O, que está en contacto con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, porque se estaba complicando la situación, Llorca ha optado por la prudencia. "Tendría que ver el contexto de la conversación entera". "No quiero meterme mucho en este asunto, hay que ser prudente".

Sobre la incompatibilidad de la reconciliación con las víctimas con la decisión de mantener a Carlos Mazón como diputado, Llorca ha respondido que Mazón "se ha ido", "ya no es presidente". "Es algo que deberían hacer todos", ha dicho Llorca recordando los casos de corrupción y abuso a mujeres que están surgiendo", en alusión al caso Salazar. El president descarta de momento medidas disciplinarias como la expulsión del partido. "Ahora mismo no se dan los criterios" que exigen los estatutos. "Quiero mirar al futuro y seguir con la reconstrucción".

Infraestructuras hidráulicas pendientes

Llorca ha realizado ya dos visitas a las poblaciones de la zona cero de la dana, empezó por Picanya y este martes ha visitado Paiporta. Una aproximación a la zona cero tras la cual ha destacado que sobre todo lo que queda por hacer son las obras hidráulicas. "Es donde hay que poner más interés y atención". Ha reprochado al Gobierno en este punto que no se haya creado la comisión de coordinación. "Entiendo que la sociedad esté enfadada y tensionada", ha asegurado Llorca, quien ha ofrecido colaboración para acabar la reconstrucción al Gobierno de Pedro Sánchez, de quien espera que fije fecha para un encuentro. Allí reclamará las infraestructuras, también el sistema de alertas, así como la financiación y el agua. En financiación, Llorca ya no se cree las promesas y quiere ver documentos. "Se ha anunciado muchas veces y no se ha llevado a término".

Lo objetivos o retos de legislatura que se fija Llorca son la vivienda, que "no puede ser un lujo", bajar la presión fiscal sobre todo a rentas medias y bajas, reducir el impuesto de transmisiones, ayudar al agricultor y a la ganadería extensiva y sobre todo "eliminar burocracia". "En vivienda hay un gran trabajo por hacer de buscar suelo y generar oferta". El plan Vive, dice, es una buena medida y al mismo "se han acogido ayuntamientos de todos los colores".

El salto cualitativo que Llorca anuncia en relación al Consell de Carlos Mazón se traducirá en una administración "abierta al diálogo y al pacto para que la gente vuelva a creer en la política hay que mantener la palabra". Sobre el continuismo que le reprochan al Consell de Llorca, donde solo hay tres consellers nuevos de los once que lo forman, el president no se siente incómodo. "Quiero ser continuista en la enseñanza gratuita de 0 a 3, en la reducción de las listas de dependencia y con el trabajo en infraestructuras afectadas por la dana".

Pérez Llorca recorre Paiporta y reivindica: "Estoy aquí para cambiar las cosas" / Europa Press

Apoyo a la AVL: "No es un chiringuito"

La política lingüística es otro de los caballos de batalla de Llorca, con Vox presionando para retirar ayudas a entidades como la Acadèmia Valenciana de la Llengua que la fomación de Santiago Abascal califica de "chiringuito". El president ha asegurado que, pese a las manifestaciones de los voxistas, espera normalidad con ellos. Llorca, que por primera vez ha integrado la política lingüística en la nueva conselleria de Presidencia, ha marcado posiciones en relación al valenciano. "La promoción de la lengua debe hacerse desde la libertad y no desde la imposición, que se ha demostrado científicamente que ha perjudicado el uso de la lengua". "Quiero sacar de la discusión política la lengua, porque es la mejor manera de defenderla". Llorca ha señalado que la función de la AVL ha de ser "la mejora y control de la lengua", pero no la de promoción. "Las mejores personas para promocionar el valenciano son los alcaldes y los ayuntamientos".

Ha negado Llorca que haya líneas rojas en el pacto de investidura PP y Vox. "No hay documento secreto firmado. El sitio para llegar a acuerdos son las Corts", ha recalcado. También ha respondido a otro tema en el que Vox ha hecho imposiciones: el envío de menores migrantes a la Comunitat. Llorca ha dicho que "sería injusto que se volvieran a enviar aquí cuando a Cataluña o al País Vasco no los envían". "El gobierno de Sánchez ha decidido el reparto de menas como si fueran una mercancía".

Sobre los presupuestos autonómicos pendientes de aprobar, el president ha admitido: "Me gustaría presentar un nuevo presupuesto pero no me siento presionado". "Hay estabilidad parlamentaria y solvencia financiera para seguir llevando adelante las obras de reconstrucción y en otros puntos de la Comunitat".

Presidente "de transición" y hombre "de acción"

Preguntado por los nombres de Vicent Mompó y Mª José Catalá que se pusieron sobre la mesa como posibles candidatos tras la dimisión de Mazón, Llorca ha comentado, como secretario del PPCV, que se demuestra que "tenemos un equipazo de dirigentes" y cualquiera de ellos "podría presidir la Generalitat". "No pienso en mi". Ha esquivado las preguntas sobre si se ve como candidato en 2027. "Me veo trabajando todos los días como aprendí siendo alcalde". "Picando piedra y dando la cara".

Juanfran Pérez Llorca, hasta hace unos semanas alcalde de la localidad alicantina de Finestrat, ha reconocido sobre estos primeros días de gobierno que le ha costado acostumbrarse al protocolo y la "pose". "Me está costando un poco". "Yo soy un hombre de calle y acción".