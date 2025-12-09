Pérez Llorca: “Hablé con Ruz, Barcala y Toni Pérez y tenían claro que había que hacer una transición rápida”

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha aprovechado este martes su participación en un acto organizado por la Cadena Ser para detallar cómo se articula el nuevo tablero político abierto tras la dimisión de Carlos Mazón. El jefe del Consell ha desvelado que, en las horas posteriores a la renuncia del anterior presidente, mantuvo contactos directos con los alcaldes de Elche y Alicante, Pablo Ruz y Luis Barcala, así como con el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, entre otros dirigentes.

De todas aquellas conversaciones, ha afirmado, salió una conclusión común: la necesidad de evitar un periodo de interinidad prolongado. “Hablé con el alcalde de Elche, el alcalde de Alicante, la alcaldesa de Castellón, la presidenta de la Diputación de Castellón, el presidente de la Diputación de Alicante, y todos tenían claro que había que hacer una transición rápida”, ha explicado. El presidente ha defendido que esa “altura de miras” permitió ordenar en pocos días la sucesión interna del PP y activar los mecanismos institucionales sin tensiones visibles.

Tengo que preparar bien la reunión con Sánchez porque es de vital importancia para la Comunidad Valenciana Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

Pérez Llorca ha situado el agua entre las prioridades que llevará a su primer encuentro con Pedro Sánchez, un cara a cara todavía sin fecha cerrada pero que considera decisivo para la agenda valenciana y, especialmente, para la provincia de Alicante. “No tengo fecha concreta para verme, pero estamos trabajando con Moncloa para encontrar una fecha”, ha señalado, antes de desgranar los asuntos que pretende elevar a la mesa: “Tengo que preparar bien la reunión porque es de vital importancia. Le voy a pedir agua, así como coordinación para la reconstrucción, financiación, regularidad en los pagos del FLA o que asuman algunas inversiones de la Generalitat”. El presidente ha vinculado estos compromisos a la estabilidad financiera que, a su juicio, necesita la Comunidad Valenciana para encarar el ciclo post-dana y asegurar inversiones en infraestructuras estratégicas.

Ribera Salud

El análisis sanitario ha ocupado parte de la conversación, en particular la situación del departamento Elche-Crevillent, gestionado por Ribera Salud. En un contexto marcado por la controversia nacional sobre el modelo de concesiones, Pérez Llorca ha querido mostrar su confianza en la solvencia del conseller de Sanidad (Marciano Gómez) y en que la colaboración público-privada siga siendo uno de los pilares del sistema. “Tenemos un conseller de Sanidad muy solvente, que conoce la materia y nos transmite confianza. Está más que demostrado que la colaboración público-privada es esencial para mantener la sanidad universal pública y gratuita”, ha afirmado.

Ha recordado que dos hospitales gestionados por la misma empresa —Manises y Dénia— fueron rescatados por no cumplir los estándares fijados por la Generalitat, mientras que “el Vinalopó los cumplía sobradamente y en las intervenciones cardiológicas es el segundo de referencia de la Comunidad Valenciana”. También ha destacado que la concesionaria mantiene compromisos en ejecución, como el nuevo centro de salud de Crevillent y la ampliación del hospital. Frente al debate político, ha defendido que, desde el inicio de legislatura, el Consell ha aplicado los criterios de “eficiencia y eficacia” y que las liquidaciones practicadas “han ingresado 60 millones en las arcas de la Generalitat”. Aun así, ha insistido en la necesidad de reforzar los controles sobre la gestión.

La colaboración público-privada es esencial para mantener una sanidad universal pública y gratuita Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

El presidente ha dedicado otro bloque a los perfiles escogidos para dos de los puestos clave de la remodelación gubernamental: el alcoyano Nando Pastor, nombrado síndic del PP en las Cortes, y el alicantino Raúl Mérida, nuevo comisionado para la reconstrucción tras la dana. En el caso de Pastor, Pérez Llorca ha rechazado cualquier lectura que lo sitúe como contrapeso interno o como “poli malo” del Consell. “Yo no asumo ningún papel de poli bueno. Soy como soy, con mis virtudes y defectos”, ha asegurado.

“Vengo del municipalismo y mi forma de entender la política es escuchar mucho, dialogar, buscar soluciones y acuerdos. No he buscado un perfil más duro que yo, he buscado un perfil con experiencia. Pastor lleva muchos años en la actividad parlamentaria, incluso antes de llegar yo. Es un perfil que sabe comunicar muy bien las cosas, es un gran comunicador”, ha apostillado.

Víctimas de la dana

En cuanto a Mérida, Pérez Llorca ha remarcado la necesidad de abrir un espacio de diálogo con las víctimas de la dana, un punto en el que ha sido explícito en la autocrítica institucional. “He hablado con las víctimas, soy muy comprensivo, entiendo su dolor y su rencor”, ha admitido. “Era necesario reconocer nuestro error y pedirles perdón”. Según ha explicado, las conversaciones con las asociaciones han sido “cordiales” y han permitido detectar una demanda concreta: reforzar la estructura técnica dedicada a la salud mental.

“Me han pedido más presencia técnica relacionada con salud mental y en el segundo pleno del Consell he nombrado una directora general especializada en salud mental”, ha detallado. En ese contexto ha presentado a Mérida, que asumirá la nueva figura de comisionado con rango de secretario autonómico, como el interlocutor necesario para mantener un canal estable de comunicación y seguimiento de la reconstrucción.

Era necesario reconocer nuestro error en la gestión de la dana y abrir un canal de comunicación con las víctimas Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

El jefe del Consell ha dejado algunos apuntes más personales que permiten proyectar cómo imagina su nueva etapa. Ha avanzado que se trasladará a vivir a València por razones prácticas, aunque espera seguir pasando algunos fines de semana en Finestrat y mantener su vínculo con la Marina Baixa. Este mismo fin de semana, ha explicado, pasó “tres horas paseando por el Puig Campana”, y el domingo acudió al Martínez Valero para presenciar la victoria del Elche ante el Girona (3-0), un resultado que celebró como aficionado.

La presencia del alcalde de Elche entre el público del encuentro radiofónico ha servido también como guiño territorial en una entrevista muy volcada en la provincia. Pérez Llorca ha reivindicado que se siente “particularmente satisfecho” de haber contribuido, como vicesecretario de Organización, a reforzar los resultados del PP en la ciudad de Alicante y a conquistar la Alcaldía de Elche en 2023, dos hitos que considera esenciales para el equilibrio político valenciano en el actual ciclo.