Pérez Llorca se estrena en Alicante como presidente arropando la investidura de Nati Algado en Finestrat

Juanfran Pérez Llorca debutará este viernes en Alicante como presidente de la Generalitat en un escenario simbólico: la investidura de Nati Algado como nueva alcaldesa de Finestrat, su municipio natal. El pleno, previsto para las 19 horas, supone el primer acto institucional del nuevo jefe del Consell en la provincia apenas unos días después de su toma de posesión en las Cortes y marca el cierre definitivo de una etapa política de más de dos décadas como referente local.

El presidente llega a esta cita tras encadenar sus primeras jornadas de actividad territorial, en las que ha buscado proyectar un perfil institucional sostenido en tres ejes: normalidad, continuidad programática y un mensaje de reparación hacia los municipios afectados por la dana del 29 de octubre del año pasado. Esta hoja de ruta le ha llevado, entre otros municipios, a Picanya, epicentro de la tragedia, donde Pérez Llorca mantuvo un encuentro con el alcalde socialista Pep Almenar y con los responsables autonómicos de la reconstrucción.

Allí reivindicó la necesidad de “recuperar el espíritu de colaboración” con el Gobierno central y reforzar la interlocución con las víctimas, una línea que pretende consolidar desde el inicio de su mandato. Más tarde, el presidente se desplazó a Castellón, donde participó, entre otros actos, en el encuentro organizado por Hosbec.

Ese recorrido territorial desemboca ahora en Finestrat, donde se consuma el relevo institucional tras la renuncia de Pérez Llorca al frente de la Alcaldía. El dirigente popular formalizó su salida unas horas después de su investidura, con un acto breve pero cargado de emoción. “Estoy contento por el reto y la responsabilidad, pero es un día un poco triste”, admitió el pasado 28 de noviembre antes de entrar en el Ayuntamiento para presentar su renuncia.

“Después de 21 años aquí, despedirte de tanta gente con la que has trabajado tanto tiempo tiene su corazoncito”, añadió. Su marcha pone fin a una trayectoria marcada por mayorías absolutas crecientes y por un proyecto local consolidado, que obtuvo en 2023 uno de los resultados más amplios de la Comunidad Valenciana: el 73,4 % de los votos y 11 de los 13 ediles.

Proceso ordenado

La sucesión se articula como un proceso ordenado. Nati Algado, médica especialista en Medicina Preventiva y Medicina de Familia, y primera teniente de alcalde en el actual mandato, ha asumido desde entonces la Alcaldía en funciones y será investida oficialmente en el pleno de esta tarde. Su llegada supone un cambio histórico en el municipio, que por primera vez contará con una mujer al frente del consistorio. “Es un día emocionante. Es un día que marca un cambio en la historia de Finestrat. Por primera vez una mujer asume la Alcaldía”, declaró. Algado ha gestionado áreas como Cultura, Igualdad, Sanidad, Empleo y Formación y ha ejercido como portavoz del gobierno, lo que, en palabras del propio Pérez Llorca, garantiza continuidad en la gestión.

El nuevo presidente, que evitó participar en el pleno ordinario para no interferir en la transición, sí quiso dejar claro su apoyo a la futura alcaldesa. “Es la Corporación la que debe votar, como siempre, con sus tiempos y sus formas”, comentó, subrayando que Algado “conoce en profundidad” la estructura municipal y que el proyecto local “seguirá su curso con normalidad”.

“El ambiente es muy entrañable. El equipo del Ayuntamiento es formidable, maravilloso, trabaja duro todos los días”, afirmó Pérez Llorca, destacando la modernización administrativa, la ampliación de servicios y el crecimiento demográfico como puntos clave de su mandato.

Representación institucional

La sesión de esta tarde contará con una notable representación institucional. Además del propio Pérez Llorca, se prevé la asistencia del presidente de la Diputación, Toni Pérez, varios alcaldes de la comarca, representantes asociativos y ciudadanía. El acto se celebrará en la primera planta del Ayuntamiento y podrá seguirse a través de la señal municipal en directo.

La investidura de Algado marca así el punto de partida del presidente en la provincia de Alicante, territorio al que regresa ahora desde una posición institucional distinta, pero con la carga emocional de reencontrarse con su base política original en un momento decisivo para su recién estrenado mandato. Su agenda para este viernes incluye también diversas reuniones en el Palau de la Generalitat, como el pleno del Consell, el patronato de los Premios Rei Jaume I y la recepción de la memoria anual de la Fiscalía, antes de poner rumbo a Finestrat para cerrar una jornada que combina aterrizaje institucional y un relevo histórico en su municipio.