Vox exige en las Cortes alejar de las ciudades los centros de menores migrantes y reforzar la "disciplina"

El 27 de noviembre, PP y Vox sellaban su pacto para investir a Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat. Dos semanas después y con el nuevo Consell ya en marcha, a la música de los aplausos, las felicitaciones y los 'síes' de los voxistas, el partido de Santiago Abascal le ha querido añadir la letra vía moción parlamentaria. Al menos, la de una parte de la canción, la de uno de los estribillos más entonados por parte de la formación: la inmigración y, sobre todo, los menores migrantes no acompañados (MENA).

Vox ha presentado este jueves una Proposición No de Ley centrada en las medidas que quiere llevar a cabo desde la Administración autonómica en esta materia así como las que le reclamaría al Gobierno central. Las segundas son más bien retórica (si bien con los tintes xenófobos de la formación como pedir la "prioridad nacional" en las ayudas sociales o la supresión de la figura del "arraigo"), sin embargo, las primeras sí que suponen un efecto más directo de exigencia sobre la acción del Consell y, por lo tanto, ponen en un brete al PP, especialmente aquellas relacionadas con los menores migrantes no acompañados.

Entre sus reclamaciones, Vox pide "promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen", "impulsar con base en las competencias autonómicas, un programa de retorno voluntario y de reintegración para facilitar a las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana volver a su país de origen" o "publicar estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva".

A todas estas cuestiones se comprometió Llorca en su discurso de investidura del que hasta ahora solo había habido una mención verbal, sin papeles firmados. Es más, como recuerda Vox en su PNL, ya se incluyó en los anteriores Presupuestos de la Generalitat de 2025, pactados entonces con Mazón, destinar dos partidas específicas de casi ocho millones de euros para impulsar un plan de retorno de los menores no acompañados y de fomento del regreso voluntario de los inmigrantes a sus países de origen, dos partidas que, a finales de noviembre, no se habían todavía ejecutado.

Deberes para Albalat

Pero estas se concretan además con una de las vertientes sobre las que Vox ha puesto el foco dentro de su discurso: la atención a los menores que llegan a tierras valencianas sin sus padres. En concreto, Vox pone deberes a la nueva consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat. Ahí reclaman "promover la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados a las afueras de los centros urbanos" para evitar "problemas de convivencia ni seguridad" así como "reforzar los protocolos" internos de estos "centros de internamiento para garantizar la disciplina, el orden y una atención humanitaria, pero en ningún caso privilegiada".

Elena Albalat recibe la cartera de Servicios Sociales de Camarero. / Francisco Calabuig

Estas peticiones ya las verbalizó en una primera pincelada el síndic de Vox, José María Llanos, durante el mismo debate de investidura, asegurando que Llorca había asumido llevarlas a cabo. De ahí su apoyo. Ahora, esta moción supone la concreción y fijarlas en un papel instando al Ejecutivo autonómico a su cumplimiento. Porque aunque no tiene un efecto práctico de ningún cambio legal, sí supone un mandato hacia el Consell por parte de las Corts.

Eso sí, lo que no tiene es fecha para su votación. El próximo pleno, el que será el último del año, se llevará a cabo la próxima semana y ya está fijado su orden del día por lo que para ver si estas reivindicaciones reciben el visto bueno del PP habrá que esperar, como mínimo, a 2026. Esta PNL no es la única que han presentado los voxistas con reclamaciones y deberes al Consell: horas después de la investidura presentaron una en materia fiscal, reclamando rebajas en impuestos como el de Patrimonio o dar ayudas teniendo en cuenta el "arraigo", mientras que la semana pasada plantearon otra sobre vivienda.