Brindis navideño en Alicante del PSPV con aroma a funeral

Diana Morant ha convocado este viernes en Alicante un brindis navideño con periodistas que ha acabado teniendo más de terapia colectiva que de celebración. Un encuentro discreto, a puerta cerrada y con el tono de quien sabe que está obligado a brindar en mitad de una tormenta, en el que la secretaria general del PSPV-PSOE ha hablado durante más de 45 minutos y ha escuchado después en corrillos, con el runrún permanente de los escándalos que golpean al partido: dimisiones y expedientes por casos de machismo y nuevas derivadas judiciales por presunta corrupción vinculadas al caso Ábalos y a su exasesor Koldo. Entre los socialistas presentes, el resumen del día se escuchaba sin necesidad de metáforas sofisticadas, estaban viviendo su particular “black friday”.

El propio desarrollo de la jornada ha explicado el clima. Morant ha llegado con retraso a una cita convocada para las 12.30 horas después de pasar por Elche, donde el acto previo se le había alargado por un interrogatorio mediático cercano a la hora sobre la cascada de informaciones que ha sacudido al PSOE en los últimos días. Esa presión, trasladada al brindis, ha actuado como telón de fondo. El debate no estaba en el menú navideño, sino en la capacidad del partido para sostener un relato de reacción rápida y ejemplaridad cuando la actualidad obliga a correr detrás de los titulares.

Núcleo duro

La foto política del encuentro no ha sido casual. Morant se ha presentado arropada por su núcleo principal en el PSPV y en la provincia: el secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell; el secretario general provincial, Rubén Alfaro; el síndic en las Cortes, José Muñoz; el secretario de Organización en la provincia, Alejandro Luengo; y dos perfiles alicantinos con peso creciente en la dirección nacional, José Antonio Amat y Mayte García. También ha estado José Díaz, diputado autonómico y uno de los nombres en los que la líder socialista está colocando foco en Alicante, con proyección clara a las próximas municipales.

No ha acudido nadie del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante, ni la portavoz Ana Barceló ni otros concejales del grupo. Una ausencia que en política cuenta tanto como una presencia y que refuerza la idea de que el brindis no era una postal de unidad local, sino una escena de dirección orgánica y de estrategia territorial.

Alicante, en el mapa

Morant ha decidido reforzar su presencia en la provincia en un contexto político que ha cambiado por completo tras la dimisión de Carlos Mazón y la investidura de Juanfran Pérez Llorca. Y este brindis navideño ha sido una pieza más del despliegue. En tres semanas habrá protagonizado siete actos en la provincia: el homenaje del 25N; una entrega de premios en Sant Joan d’Alacant; el Comité Nacional celebrado en el ADDA; un encuentro sobre vivienda en Alicante; la visita de este viernes a Elche por el conflicto de Ribera Salud; el brindis navideño; y el acto previsto este sábado en Torrevieja sobre sanidad. No es casualidad, forma parte de la lectura que hace el PSPV de una nueva etapa en la Generalitat y de la oportunidad de disputarle al PP el terreno simbólico de Alicante, ahora que el foco autonómico mira a dos dirigentes nacidos en la provincia.

El discurso de Morant ha tenido, sobre todo, una intención: ordenar el partido y reforzar los pilares de su proyecto. Morant ha hablado de la estructura del PSPV, del papel de los alicantinos en su ejecutiva y de la gestora que ha impulsado en la ciudad de Alicante para intentar cerrar una crisis orgánica arrastrada durante décadas con el histórico dirigente Ángel Franco. En esa explicación sobre el partido ha asomado también la memoria reciente del pulso con Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa que la llevó a la secretaría general.

Viernes negro

La conversación con periodistas no ha evitado la actualidad. La línea oficial se sostiene en dos ideas: protocolos y respuesta rápida ante cualquier señal de comportamiento incompatible con los valores del partido; y colaboración con la justicia en las investigaciones por presunta corrupción, con voluntad de cortar por lo sano en cuanto aparezcan indicios sólidos.

En ese contexto, el caso del valenciano José Vicente Berlanga ,afín a Ábalos e investigado por su etapa al frente de Enusa, se ha convertido en el ejemplo que el PSPV quiere exhibir como reacción inmediata: suspensión de militancia, petición de dimisión de cargos orgánicos y solicitud de expediente disciplinario. La sensación, en cualquier caso, es que la crisis es ya un ruido que atraviesa el día a día del Gobierno y del partido.

A mitad del brindis, además, los socialistas han conocido la noticia de que la jueza que investiga la gestión de la dana ha citado a declarar al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. El dato se ha colado en las conversaciones como un recordatorio de que, en la política valenciana, la dana sigue siendo uno de los grandes ejes del relato y de la confrontación.