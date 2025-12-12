El Consell exige a Sánchez la "destitución inmediata" de Bernabé como secretaria de Igualdad del PSOE tras los casos de acoso sexual

El nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha exigido este viernes al PSOE la destitución "inmediata" de Pilar Bernabé como secretaria de Igualdad del partido por los casos de acoso sexual que han ido conociéndose durante las últimas semanas. El dirigente popular, que se mueve como pez en el agua cuando se trata de confrontar con el Gobierno central, ha cargado también contra otra valenciana con peso específico en Ferraz, Rebeca Torró, actual secretaria de Organización y a quien ha reclamado que denuncie esas prácticas ante la Fiscalía.

Barrachina ha defendido que la situación interna de Bernabé en el PSOE "no puede quedar así" después de que "presuntamente" haya estado "meses encubriendo abusos y acosos de compañeros socialistas a sus compañeras socialistas".

El también conseller de Agricultura ha aprovechado el escándalo actual para repescar otros reproches habituales de la Generalitat al PSOE en materia de feminismo, en especial desde la llegada de la valenciana Bernabé al cargo de secretaria de Igualdad. Así, ha recordado el "cierre de juzgados" de atención a mujeres víctimas de violencia machista, el fallo de las pulseras para proteger de los maltratadores o el caso Ábalos y la "elección de prostitutas en catálogos y la colonización de empresas con sobrinas".

Barrachina no se ha quedado en Bernabé y ha disparado también contra Torró, número tres del partido y a quien ha situado en repetidas ocasiones como la "heredera del preso Santos Cerdán, heredero del preso y valenciano, número dos de Morant, José Luis Ábalos".

El portavoz ha instado a la secretaria de Organización socialista a "aportar ante Fiscalía" los casos de acoso denunciados por mujeres socialistas y a "colaborar con la justicia en todo aquello que sabe y calla".