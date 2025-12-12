El Consell incorpora a la hija del alcalde de La Nucía, el jefe de la Policía de Algemesí y una edil de la zona dana

Más nombramientos en el Consell. Tras fijar su estructura, con una decena más de altos cargos que los previstos en el anterior Ejecutivo autonómico encabezado por Carlos Mazón, el pleno del Gobierno valenciano, el tercero que preside Juanfran Pérez Llorca, ha complementado algunos de los huecos que todavía estaban pendientes con nuevas incorporaciones que van desde el comisario jefe de la Policía Local de Algemesí hasta la hija del alcalde de La Nucía, una localidad de la Marina Baixa (de la que es procedente el president) que amplía su influencia en el devenir de la Administración valenciana.

Llorca incorpora dentro de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia a Ángela Cano Lloret como directora general de Análisis y Estudios. Es la hija del alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, una persona de peso político en el PP de Alicante. Su hermana es la consellera de Industria y Turismo, Marian Cano. Hasta ahora, Cano Lloret había sido asesora de Mazón, por lo que supone un ascenso a una nueva dirección general dentro de la intención del nuevo Consell de dotar de más músculo político a la sala de máquinas del Palau, algo que queda evidenciado con una conselleria ad hoc, la que encabeza José Luis Díez.

En este departamento también está el nombramiento de Ester Olivas, directora general de Proyectos Estratégicos, cargo que ocupaba hasta ahora Díez, su 'jefe'. Olivas no es nueva en el Ejecutivo autonómico sino que ya era directora general de Emprendimiento e Internacionalización dentro de la Conselleria de Industria, un puesto para el que se ha nombrado a Mónica Payà, técnica del Ivace. Dentro de este área se nombra también a Eduardo Juan Carlos Pascual como director general de Innovación.

No son los únicos. El pleno del Consell también ha nombrado a Carmen Uriol como nueva secretaria autonómica de Transparencia y Participación, un cargo que hasta ahora había ocupado Santiago Lumbreras, una de las personas más próximas a Mazón y que ahora depende de la Conselleria de Justicia. Dentro de este departamento la nueva subsecretaria será Carmen Jofre, quien conoce estas responsabilidades por haber ejercido como subsecretaria dentro de la Conselleria de Presidencia en 2011, en el paso de Francisco Camps a Alberto Fabra.

También es destacable el nombramiento de la nueva directora general de Reconstrucción y recuperación dentro de la Vicepresidencia tercera y dependiente del comisionado habilitado para tratar los problemas de la dana. Será Alejandra Castillo, concejala de Chiva, localidad afectada por la catástrofe y que gobernó el PP hasta que una moción de censura en diciembre de 2024 le dio la vara de mando al PSPV. Castillo, ha indicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, es arquitecta y conoce la zona cero.

Cambios en Sanidad

Otra de las localidades afectadas por la dana fue Algemesí y de ahí procede el nuevo director general de Seguridad Pública (también de nueva creación) Erich Vanacloig, quien trabajaba en la localidad de la Ribera Alta como comisario jefe de la Policía Local de este municipio. En la Conselleria de Emergencias también se incorpora José Antonio Rueda como nuevo director general de Prevención de Incendios (en sustitución de la dimitida Rosa Tourís), mientras que en Educación y Cultura Blanca Camarena es la nueva directora general de Patrimonio Cultural tras el ascenso de Marta Alonso.

El último nombramiento ha sido en una conselleria, la de Sanidad, que no ha tenido cambios en su estructura. Sin embargo, su titular, Marciano Gómez, ha decidido incorporar a Carlos Momparler como nuevo director general de Atención Primaria en sustitución de Eva Suárez, un relevo que se da en plena huelga de médicos ante la negociación del estatuto marco con el Ministerio de Sanidad.