Nati Algado, nueva alcaldesa de Finestrat: “La Alcaldía será un espacio de diálogo y encuentro, no de división”

Finestrat ya tiene alcaldesa. Nati Algado ha tomado posesión este viernes como nueva regidora de la localidad tra el relevo institucional provocado por la marcha de Juanfran Pérez Llorca al Palau de la Generalitat. El pleno, celebrado a partir de las 19 horas, ha dejado una imagen inédita en la historia municipal: por primera vez una mujer ha asumido la Alcaldía, con un salón de plenos puesto en pie para aplaudirla en el momento de recibir la vara de mando.

El primer teniente de alcalde, Víctor Llinares, ha presidido la sesión para la elección de la alcaldesa, ya con Algado dejando atrás su condición de alcaldesa en funciones. La nueva regidora ha sido la primera en votar y ese gesto inicial ya ha provocado los aplausos de los asistentes. La votación ha concluido a las 19.10 horas, con la participación de los once concejales del PP y los dos del PSOE, y ha dado paso a la proclamación y la toma de posesión formal.

La investidura ha contado con una representación institucional destacada. En el salón de plenos han estado el presidente de la Generalitat, que ha acudido al acto en el que entregaba el testigo en la Alcaldía; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; y la consellera Marián Cano. Algado ha prometido el cargo en valenciano y ha recibido la vara de mando en un ambiente de solemnidad y emoción, con el aplauso unánime del pleno.

En su discurso, Nati Algado ha alternado valenciano y castellano y ha puesto el acento en el valor simbólico de la jornada. “Tengo una emoción difícil de describir en palabras. Asumo con honor la responsabilidad de ser la primera alcaldesa de Finestrat. Soy consciente de lo que representa que una mujer alcance por primera vez la Alcaldía. No es un logro personal, representa a muchas mujeres”, ha expresado. La nueva regidora ha apelado a la ambición colectiva: “Tenemos que soñar alto, todo es posible. El éxito llega cuando una mujer da el primer paso. Rompemos techos de cristal también en la política local”.

Algado ha dibujado además los ejes que quiere imprimir a su mandato, con un mensaje de gestión y de proximidad. “Trabajaremos de la mano de la ciudadanía con ejes como los servicios públicos, el cuidado de los mayores, el medio ambiente, la cultura, el deporte o el turismo sostenible”, ha enumerado, antes de reivindicar el trabajo compartido como método. “Trabajar en equipo nos hará más fuertes y capaces de lograr los mejores resultados. Tenemos la responsabilidad de trabajar cada día por nuestro pueblo”, ha afirmado.

La nueva alcaldesa ha cerrado su intervención con un compromiso de tono institucional y conciliador para la etapa que se abre en el municipio: “La Alcaldía será un espacio de diálogo y encuentro, no de división”.

Durante la sesión también han intervenido los portavoces de los grupos municipales. Juan Algado, portavoz del PSOE, ha felicitado a la nueva alcaldesa y ha destacado el carácter histórico del momento. “Es un momento importante para Finestrat. Tendremos una alcaldesa año y medio, ya veremos después, que está preparada”, ha afirmado.

Por parte del PP, Llinares ha remarcado el significado del relevo y ha comprometido el apoyo del grupo a la nueva etapa. “Es un día especial, significativo e histórico. Celebramos un cambio importante, una hija de Finestrat es proclamada alcaldesa, la primera mujer al frente de la Alcaldía. Tiene todo mi apoyo y disposición para trabajar a su lado”, ha señalado.

Llinares ha defendido que el equipo de gobierno representa “a la cala, a las urbanizaciones, a la huerta, al casco histórico” y ha trasladado a Algado su “compromiso y el del resto del equipo de gobierno de colaborar con lealtad y espíritu constructivo”. “Comienza una nueva etapa, enhorabuena alcaldesa”, ha concluido.

Con el relevo, Finestrat completa una transición política que se ha planteado como ordenada tras la salida de Pérez Llorca, quien ha liderado el Ayuntamiento durante la última década y deja el consistorio para centrarse en la Presidencia de la Generalitat. Algado, hasta ahora primera teniente de alcalde y con experiencia en varias áreas del gobierno local, asume el mando con el reto de mantener la continuidad del proyecto municipal y, al mismo tiempo, marcar un perfil propio en un contexto de crecimiento y de alta exigencia de servicios en el casco urbano, la cala y las urbanizaciones.

La nueva etapa se abre, además, con un mensaje nítido: reforzar la gestión cotidiana y el contacto con los vecinos, con la mirada puesta en los próximos meses de mandato y en el equilibrio interno de la corporación.