Pérez Llorca vuelve a casa ya como presidente: Finestrat se desborda en su primer acto oficial en Alicante

Finestrat estaba en modo navideño, con el mercado en marcha y la calma de un viernes cualquiera en un municipio acostumbrado a mirarse en el espejo de su propia rutina. Pero a las siete de la tarde la estampa cambió de golpe. La llegada de Juanfran Pérez Llorca, esta vez ya como presidente de la Generalitat, ha roto el pulso habitual del pueblo y ha convertido la investidura de Nati Algado en algo más que un pleno: un acto de estreno provincial y, a la vez, un final de etapa con olor a despedida.

El Ayuntamiento se ha quedado pequeño. El salón de plenos, reducido y abarrotado, se ha llenado hasta reventar y ha obligado a habilitar pantallas en el propio consistorio para seguir la sesión desde fuera. Dentro, la escena era la de los días excepcionales: cargos, corrillos apretados y la sensación de que el relevo no se limitaba a un cambio de vara de mando, sino a la proyección de un dirigente local que vuelve a su origen con un cargo que multiplica su sombra.

Fila institucional

El estreno de Pérez Llorca en la provincia no ha pasado inadvertido por la lista de asistentes, que ha elevado el pleno a la categoría de foto política comarcal. Junto al jefe del Consell se han situado el presidente de la Diputación y dirigente provincial del partido, Toni Pérez, y la consellera Marián Cano. En el grupo de invitados se han dejado ver también Juan de Dios Navarro, diputado provincial; Javier Gutiérrez, diputado autonómico; y una representación de alcaldes de la Marina Baixa: Bernabé Cano (La Nucia), Marcos Zaragoza (La Vila Joiosa), Lino Pascual (Relleu) y Andrés Molina (Callosa d’en Sarrià), entre otros. Un encuadre casi de “territorio” en la primera aparición del nuevo jefe del Consell en Alicante.

La sesión la ha presidido el primer teniente de alcalde, Víctor Llinares, al ser el pleno de elección de la alcaldesa. A las 19 horas se ha abierto la sesión y diez minutos después, a las 19.10, ha terminado la votación: han votado los once ediles del PP y los dos del PSOE. Nati Algado ha sido la primera en depositar su voto y ese gesto inicial ya se ha llevado el aplauso del pleno. Tras la proclamación, ha prometido el cargo en valenciano, ha recibido la vara de mando y el salón se ha levantado para aplaudirla en pie.

Pero la imagen del día no ha sido solo la de la nueva alcaldesa. Ha sido, sobre todo, la de Pérez Llorca asistiendo al primer relevo que deja atrás como alcalde ya convertido en presidente, sentado en un lugar distinto, con el peso institucional de quien vuelve al mismo salón, pero desde otra pantalla.

Orgullo local

En los parlamentos previos a la toma de posesión, el nombre de Pérez Llorca ha estado en el centro. Víctor Llinares, portavoz del PP, se ha dirigido al nuevo presidente para destacar el orgullo del municipio por su nombramiento: “Queremos mostrar nuestro orgullo por tu nombramiento como presidente de la Generalitat. Has demostrado liderazgo en nuestro pueblo y lo seguirás demostrando en la Generalitat”.

La propia Nati Algado, ya como alcaldesa, también ha mirado al presidente en clave de origen y futuro: “Nos llena de orgullo como pueblo y demuestra que desde aquí se puede transformar la Comunidad Valenciana. Tu dedicación, visión y capacidad de diálogo han hecho un Finestrat mejor. Te deseo acierto, serenidad y valentía para estar al frente de la Generalitat. Dejas el listón muy alto, gracias de verdad por estar hoy aquí”.

En esa misma línea, Pérez Llorca ha trasladado posteriormente un mensaje de respaldo a su sucesora. El presidente ha destacado la “valía y la profesionalidad” de Nati Algado y ha afirmado: “Va a ser una alcaldesa formidable porque la conozco y porque sé de su formación y su valía y porque creo que Finestrat va a estar en muy buenas manos”.

Cierre de una etapa

Después del pleno, Pérez Llorca ha aprovechado para conversar con quienes han sido sus concejales hasta ahora. No era su primera despedida, el pasado 28 de noviembre ya regresó a Finestrat para formalizar su renuncia a la Alcaldía, en un acto breve y emotivo. Pero el de este viernes ha sido el cierre definitivo con la liturgia institucional ya consumada.

El presidente ha posado para una fotografía con su sucesora y con los anteriores alcaldes del municipio, el socialista Miguel Llorca y el popular Honorato Algado, una imagen de línea sucesoria que refuerza el relato de “proyecto” y continuidad. Y se ha despedido de quienes hasta hace poco eran su equipo de gobierno con una frase informal, casi doméstica, que ha contrastado con el protocolo del acto: “Bueno, family, nos vemos pronto”.

A las 19.45, Pérez Llorca ha puesto rumbo a Castellón para una cena con empresarios de AVE, en la tercera visita de la semana a la provincia tras su paso por el encuentro con Hosbec y por el centenario del diario Mediterráneo. En la agenda inmediata, según el entorno del presidente, figuran además actos previstos la próxima semana en el puerto de Torrevieja y en el hospital de La Vila Joiosa, en un inicio de mandato que combina territorio, reconstrucción posdana y mensaje de normalidad institucional.