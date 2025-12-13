Morant promete en Torrevieja blindar la sanidad pública y revertir el Hospital del Vinalopó

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha continuado su agenda en la provincia con un acto en Torrevieja, donde se ha comprometido a que la Vega Baja no vuelva a ser "el patio trasero de la sanidad valenciana, como ocurrió durante los años de gestión privada del área de salud y del hospital de Torrevieja"

Morant, que ha participado en unas jornadas sobre sanidad organizadas por el partido en Torrevieja, ha prometido que, si recuperan la Generalitat, impulsarán una ley que impida que se privaticen hospitales públicos y evite que se repita la situación previa al Botànic, cuando se llegaron a tener hasta cinco hospitales públicos y sus áreas de salud gestionados por empresas privadas.

La reversión del área de salud Elche y Crevillent

La también ministra de Ciencia ha lamentado que el Consell del PP haya paralizado los procesos de reversión que inició el gobierno de Ximo Puig, y se ha comprometido, de llegar al gobierno, a revertir el único hospital que queda, el Elche-Crevillent (Hospital del Vinalopó), en el cual este año se ha ampliado la concesión a Ribera Salud.

Este viernes, en Elche, la dirigente socialista llegó a exigir la dimisión inmediata del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tras "conocerse que Ribera Salud ha comprado una clínica privada en Benidorm cuyo director es el hermano del conseller". Asimismo, denunció que el Consell ha "abandonado" al Hospital General de Elche, aquejado por las terceras peores listas de espera de la Comunidad, para favorecer al Hospital del Vinalopó.

El acto celebrado este sábado en Torrevieja. / INFORMACIÓN

Morant ha lamentado que parte de la salud de los valencianos siga en manos de Ribera Salud, empresa afectada por los polémicos audios publicados del CEO del Hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en los que sugería aumentar las listas de espera y priorizar las actividades más rentables.

“La sanidad no tiene que ser rentable económicamente, tiene que rentable socialmente y para eso no puede tratar a los pacientes como clientes", ha aseverado la líder del PSPV, para añadir que “hay que decir stop a la privatización de la sanidad pública que está impulsando el conseller Marciano Gómez, tal y como hizo en la etapa de Zaplana, cuando empezó todo. Los valencianos ya tuvimos esa época y socialmente la rechazamos”.

La mancha del acoso

El de este sábado fue el segundo de los encuentros sociales que anunció el partido a finales de noviembre, de cara a elaborar una alternativa política con las elecciones de 2027 como horizonte. El primero, celebrado hace diez días en Alicante, versó sobre el problema de la vivienda. Ahora, la temática principal, la sanidad, se ha visto empañada por la mancha de denuncias de acoso sexual y laboral que se expande por todo el PSOE y que particularmente ha afectado al PSPV por el caso del alcalde de Almussafes, Toni González, quien ya ha decidido abandonar sus cargos institucionales y orgánicos.

Morant ha remarcado que el partido mantiene una postura de "tolerancia cero" con la violencia machista y ha asegurado que serán "absolutamente contundentes" con quien hasta este sábado había sido vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en la provincia de Valencia y miembro de la ejecutiva nacional del PSPV.