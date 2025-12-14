«Pérez Llorca ha devuelto la normalidad, que el Consell pise la zona cero de la dana»

Nando Pastor (Alcoy, 1971) nació un 5 de enero, día de la cabalgata, una fecha con peso propio en su ciudad, donde también desempeñó el papel de Sant Jordiet. Afiliado a Nuevas Generaciones en 1992, con los socialistas Felipe González en La Moncloa, Joan Lerma en la Generalitat y Pepe Sanus en la Alcaldía de Alcoy, el nuevo síndic popular en las Cortes es graduado en Comunicación por la UNIR y promete volcarse en «un canal de interlocución de ida y vuelta» con las víctimas de la dana.

Pregunta: ¿Por qué cree que el presidente, Juanfran Pérez Llorca, lo ha elegido síndic del PP en las Cortes?

Respuesta: Nos conocíamos desde hace años pero no habíamos trabajado juntos en una institución ni en un grupo parlamentario. En estos dos años ha podido conocerme profesionalmente y la decisión fue suya. Me llamó, me dijo que había pensado en mí y, al principio, hubo un momento de incredulidad porque no entendía bien lo que me estaba proponiendo. Cuando fui consciente, unos segundos después, le dije que encantado.

Hay que lograr acuerdos, negociación y diálogo con el resto de los grupos en las Cortes

P: ¿Cuáles son sus principales retos como síndic y qué objetivos le ha marcado Pérez Llorca?

R: Pertenezco a un partido que hace muchas cosas y no cuenta ninguna. Uno de mis grandes retos es trasladar a los ciudadanos todo lo que mi partido hace bien, que es muchísimo. Ese es un objetivo fundamental para un portavoz. Luego hay otras cuestiones internas, quizá con menos visibilidad, pero muy importantes. Trabajar para lograr un buen clima de acuerdos, negociación y diálogo con el resto de grupos de las Cortes.

Uno de mis retos como portavoz es contar a la gente lo que el PP hace bien, que es muchísimo

P: En esas Cortes, de boca de Pérez Llorca, se produjo la petición de perdón a las víctimas de la dana un año después. ¿Debió llegar antes?

R: Es un tema que comparto al cien por cien con el presidente Pérez Llorca. A veces no conviene volver a opinar sobre una cuestión tan evidente y clara, en la que ha fijado la postura el presidente. Toda la comprensión del mundo hacia los familiares de las víctimas y afectados y toda la puesta a disposición del grupo parlamentario para aquello que consideren las víctimas decirnos.

P: ¿Y ese perdón debía haber sido más claro desde el principio?

R: Dentro de lo que se han reconocido como los errores que han llevado a la situación del último tiempo, esa petición de perdón tendría que haber sido más explícito, claro y concreto. Por decirlo de alguna manera, más contundente.

La petición de perdón a las víctimas de la dana tenía que haber sido más explícito, claro y contundente

P: ¿Qué cree que se hizo mal aquel 29-O y en los días posteriores?

R: El expresidente ha dado tres pasos diferenciales: ha reconocido errores, ha pedido perdón por los mismos y ha dimitido. Ahí se resume lo que ha sido el año y la crisis. Por cierto, el resto de actores, que los hay, siguen ahí. Me estoy refiriendo a gente como Miguel Polo, Pilar Bernabé o Teresa Ribera.

P: ¿Pero qué falló exactamente?

R: Falló la gestión de la emergencia. A partir de ahí ha venido lo demás. Fallaron todas las administraciones, pero solo una ha sido la que ha reconocido los errores, ha pedido perdón y ha dimitido por ello.

P: ¿Por qué no han comparecido todas las víctimas en las Cortes?

R: Lo primero que hicimos fue invitar a las 17 asociaciones que hay registradas para que voluntariamente vengan a comparecer en la comisión de investigación. Hay entidades que han dicho que sí y otras que no quieren comparecer. He manifestado que las víctimas que sí quieren venir tienen prioridad en cuanto a la fecha y al tiempo y que nos lo hagan saber.

P: Sobre la polémica por lo que supuestamente dijo a las víctimas, ¿cree que están politizadas?

R: Eso nunca pudieron ser afirmaciones entrecomilladas porque nunca las dije. Y nunca las quise aclarar porque entendía que era remover más el dolor, la preocupación y todas las sensaciones que deben tener los familiares de las víctimas. Lo único que dije al respecto es que son otros los que han hecho uso político de las víctimas para arrojarlas contra el adversario.

P: ¿Cómo valora las visitas de Pérez Llorca a la zona cero de la dana?

R: Ha devuelto la normalidad a algo como que el Consell pise la zona cero de la dana. Es un gesto de normalidad que el presidente visite y compruebe los problemas que la gente está atravesando. Ha devuelto una normalidad que no había.

P: ¿Y cómo interpreta que Mazón no visitara la zona cero?

R: El nivel de crispación al que se sometió y de linchamiento político, por qué no decirlo, al anterior presidente probablemente imposibilitaban estas cuestiones.

P: ¿Qué puede decir del complemento salarial que recibe Mazón como portavoz de una comisión en el Parlamento valenciano?

R: Lo que se ha hecho con el diputado Mazón es darle el mismo trato, exactamente el mismo, ni mejor ni peor, ni de privilegio ni de castigo, que al resto de los 99 diputados. Todos están adscritos a alguna comisión, exceptuando los miembros de la Mesa, y todos tienen la función de ser presidente, vicepresidente o secretario de la Mesa o portavoz de alguna materia. Si le hubiéramos dado otra prebenda, título o cargo, estaría de acuerdo en aceptar que se le habría dado un trato de favor.

El síndic del PP en las Cortes, Nando Pastor, el pasado jueves en Alcoy tras la entrevista / Juani Ruz

P: ¿Qué le parece la ubicación que ocupa Mazón en el hemiciclo?

R: Es la que pidió él personalmente y se le ha respetado la petición.

P: ¿Considera que el expresidente debería declarar ante la jueza?

R: Es un juicio de valor y en el PP no entramos nunca a valorar o cuestionar hechos judiciales que están abiertos. Será la jueza de la dana a la que le corresponderá decir si debe declarar o no.

P: ¿Por qué aún no se ha desvelado qué pasó en esa media hora larga de desconexión de Mazón?

R: No lo puedo contestar porque no lo sé. Lo que es cierto, da la impresión, es que estamos viendo qué pasó un cuarto de hora arriba o abajo, cuestionándolo todo, y no cuestionamos las 96 horas que tardó en venir el ejército. Yo tardo dos horas en plantarme en Madrid, pero el ejército tardó 96 horas.

«No puedo contestar lo que pasó [en la media hora de desconexión de Mazón], no lo sé

P: Usted le defendió en la comisión de la dana, ¿lo volvería a hacer sabiendo lo que se sabe ahora?

R: Era el portavoz y tenía la información que tenía, que era la que todos teníamos. Esa actuación se contextualiza en el momento en el que lo vivimos. Hacernos preguntas de lo que podría haber sido y no fue sirve de poco en política.

P: ¿Piensa que Mazón debería entregar su acta de diputado?

R: Es un debate que está candente porque a la izquierda, tanto al PSOE como a Compromís, les ha pillado esto en fuera de juego. Se les ha acabado el discurso y el filón con esta cuestión y, a partir de este momento, plantean otras cuestiones.

P: ¿Pero debe entregar el acta?

R: Pérez Llorca ha dejado clara su postura y no conviene volver a opinar. Me atrevo a ir un paso más allá: él reconoce errores, pide perdón y dimite como presidente, no como diputado. Como diputado no gestionó nada el 29-O y el acta se la da la soberanía popular, no el partido.

Como diputado, Mazón no gestionó nada el 29-O; el acta en las Cortes la da la soberanía popular

P: ¿Ha hablado con Mazón desde su dimisión como presidente?

R: Pues (piensa), cuestiones de intendencia, sí, de las Cortes. De cuestiones de plenos, intendencia.

P: ¿Y acudirá a los plenos?

R: No sé cómo se va a organizar.

P: Y sobre Pérez Llorca, ¿cree que gobernará a base de cesiones a Vox?

R: No hay un documento firmado ni manos atadas. Hay un compromiso público pactado con luz y taquígrafos, en directo, en la sede de la soberanía popular. Así nació el pacto de las Cortes. Tuvimos todos la oportunidad de ver qué se debatió, se acordó y se votó.

No hay un documento firmado ni manos atadas, el acuerdo con Vox fue público

P: ¿Qué espera de la reunión entre Pérez Llorca y Pedro Sánchez?

R: Desbloquear la actitud hostil y de maltrato hacia la Comunidad Valenciana. La provincia de Alicante es la 52 de 52 en cuanto a inversión en infraestructuras. Hay que darle la vuelta a esa cuestión y pedir agua para la provincia de Alicante.

P: ¿Cuál será su postura sobre el valenciano y el uso de la lengua?

R: No nos gusta la imposición, nos gusta la libertad. Entendemos que con la libertad se habla más valenciano y se generan adhesiones y que la imposición genera rechazo.