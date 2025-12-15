La Diputación de Alicante brinda por la Navidad con la prensa a pocos días de aprobar los presupuestos

La corporación provincial de la Diputación de Alicante ha celebrado este lunes su tradicional brindis navideño con los medios de comunicación. En un acto celebrado en el MARQ y con la asistencia de una minoría de diputados provinciales (nueve del PP, tres del PSOE y ninguno de Compromís ni de Vox), el presidente de la institución, Toni Pérez, se ha dirigido a los periodistas, que “trabajan día a día con cercanía y proximidad para que todo lo que se hace desde la Diputación llegue a cada rincón de la provincia”.

También han intervenido Ana Serna, vicepresidenta de la Diputación y responsable de Economía, en nombre del Grupo Popular; y Verónica Jiménez, en nombre del socialista. El acto se ha celebrado solo dos horas después de que la citada Ana Serna y Marina Sáez, diputada de Hacienda en la Diputación, presentaran el anteproyecto de presupuestos en la institución provincial, que serán previsiblemente aprobados el viernes en un pleno extraordinario, dado que el PP dispone de mayoría absoluta.

La Diputación de Alicante brinda con la prensa y pone el foco en inversiones culturales / Héctor Fuentes

“Hay grandes proyectos”

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha sido preguntado tras el acto por los presupuestos de la institución que preside. Pese a que horas antes Serna y Sáez habían admitido la ausencia de grandes proyectos en las cuentas presentadas debido a que “las administraciones están maniatadas por la regla de gasto”, Pérez ha considerado que en estos momentos “hay dos grandes proyectos”.

Diputados provinciales y periodistas se reúnen en el MARQ para celebrar el brindis navideño de la Diputación de Alicante. / Héctor Fuentes

Se ha referido, en este aspecto, a los palacios de congresos de Alicante y de Elche. El primero no cuenta con ninguna partida en el anteproyecto presupuestario, mientras que el segundo dispondrá de 320.000 euros. Según el presidente de la Diputación, en el caso del de Alicante, el horizonte se sitúa en la primavera de 2026, “cuando se entregue el proyecto de ejecución que están redactando y finalizando los ganadores del concurso”.

Al lado de la situación del PSOE, la situación interna del PP puede parecer hasta muy normal y tranquila Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

A su vez, se ha referido a otros “grandes proyectos” como el del museo arqueológico MARQ o el del auditorio ADDA. “En el ámbito de la cultura contamos con más de 5 millones solo en difusión en los municipios”, ha defendido. Sobre las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, afirma que en el grupo del PP “las están valorando ahora”.

El PPCV después de Mazón

Por otra parte, tras la dimisión del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la investidura de Juanfran Pérez Llorca como sucesor, Toni Pérez valora que “la provincia de Alicante gana peso con los nombramientos que se van produciendo” de cargos en la Generalitat. Respecto al futuro del PPCV y al suyo propio, ya que el también alcalde de Benidorm cuenta con un peso destacado como presidente del partido en la provincia de Alicante, Pérez asegura que “son decisiones del partido y cuando toque se abordarán: en este momento no hay nada sobre la mesa”.

No debemos perder el tono reivindicativo: Alicante es la gran olvidada y la gran perjudicada por el Gobierno de España Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante

En este aspecto, cree que “la sucesión en el PP es normal y se gestionará lo mejor posible”, y añade que le “preocupa más” la situación que según él “están atravesando la Comunidad Valenciana y España por el inmovilismo del PSOE y porque ahora están muy señaladas los mirlos blancos que los socialistas querían vender”. Se ha referido, así, a la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, “muy preocupada por su rédito electoral pero que no ha aportado nada como ministra”; a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad, que “sigue en su sitio cuando tiene una gran responsabilidad en la gestión de la riada del 29 de octubre”; y a Rebeca Torró, que “ha ido a coger una silla que todos sus antecesores han dejado por presuntos casos de corrupción”, en referencia a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, antiguos secretarios de Organización del PSOE. “La situación interna del PP puede parecer hasta muy normal y tranquila”, ha afirmado en comparación con la situación interna de los socialistas.

Otra de las críticas esgrimidas ha sido contra el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, al que Pérez acusa de “abandonar” a la provincia de Alicante, ya que “siguen sin presupuestos” y la demarcación “sigue siendo la 52 de 52 en rédito inversor”. “No debemos perder el tono reivindicativo: Alicante es la gran olvidada y la gran perjudicada por el Gobierno de España”, ha insistido Pérez.