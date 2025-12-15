La Diputación de Alicante renuncia a “grandes proyectos” en el presupuesto de 2026

Aumentos en las partidas presupuestarias y partidas para reparar y mantener cementerios, iglesias y ermitas. Han sido las novedades que las vicepresidentas primera y segunda de la Diputación de Alicante, Ana Serna y Marina Sáez, responsables de Economía y Hacienda respectivamente, han anunciado este lunes en la rueda de prensa en la que han presentado el anteproyecto de presupuestos para la institución provincial.

Las cuentas, que se aprobarán este viernes en un pleno extraordinario, ya que el PP gobierna con mayoría absoluta en la Diputación, alcanzan los 411 millones de euros en la sección consolidada, pasando de 334 a 369 millones en la sección propia tras obtener un superávit de 8 millones de euros que “permitirá reforzar fondos propios, mejorar ayudas a municipios y acumular reservas para futuras actuaciones”.

Estas cifras no incluyen ningún gran proyecto con pretensiones de marcar la anualidad. “Las administraciones estamos algo maniatadas por la regla de gasto”, ha afirmado Ana Serna, en referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en 2012 con el presidente Mariano Rajoy en la Moncloa y que impide a los organismos locales hacer uso de sus remanentes con la finalidad de evitar el endeudamiento institucional, vivido especialmente durante la crisis financiera de la década pasada.

Cuando podamos hacer uso de remanentes, que acumulamos casi 400 millones habrá posibilidad de algún gran proyecto Ana Serna — Vicepresidenta de la Diputación de Alicante

Esta norma, desactivada durante la covid y recuperada en 2023, obligan a la Diputación, según su vicepresidenta, a “centrarse en lo importante”. “Cuando podamos hacer uso de remanentes, que acumulamos casi 400 millones habrá posibilidad de algún gran proyecto”. Debido a esta normativa estatal, la Diputación de Alicante también ha paralizado el Bono Consumo, ya que según explicaba Serna “se puso en marcha en la anterior legislatura con remanente de tesorería, pero la situación actual ha cambiado”.

“Lo importante”, explicaban Serna y Sáez en rueda de prensa, son las dotaciones al plan Alicante Inteligente Agua, para mejorar infraestructuras y tratamiento de aguas residuales en municipios, que contará con la aportación de algo más de un millón de euros en este presupuesto. También destacaban el plan Accede, que se centra en “la gestión de flujos turísticos” y se cifra en 5,7 millones de euros. En este ámbito hay que tener en cuenta el proyecto Smart Costa Blanca 2.0, que contará con casi 1,2 millones de euros para reforzar la eficiencia turística.

Marina Sáez y Ana Serna, vicepresidentas segunda y primera respectivamente de la Diputación de Alicante, presentan el anteproyecto de presupuestos para 2026. / Héctor Fuentes

Además de las ayudas para reparar y mantener cementerios, iglesias y ermitas, desde la Diputación de Alicante han anunciado incrementos respecto al presupuesto anterior en las partidas de bienestar social e igualdad (25 %, casi 15 millones), cultura (20 %, casi 28 millones), infraestructuras (9 %, casi 58 millones), medio ambiente (10 %, 17 millones), arquitectura (11 %, casi 20 millones) y deportes (4 %, 7 millones), según los datos que han trasladado.

En cuanto al nivel de ejecución presupuestaria, que en 2024 (el primer ejercicio de Toni Pérez como presidente) alcanzó el 36,61 % en inversiones reales y el 64,28 % en transferencias de capital, Ana Serna ha afirmado que esta baja ejecución se debe a “los obstáculos que surgen y no dependen de la Diputación”, contestaba en ser preguntada por si había algún plan para aumentar la ejecución, dado que los fondos no ejecutados pasan a remanentes sin capacidad de ser utilizados una vez concluye el ejercicio presupuestario debido a la citada regla de gasto.

No hay ninguna propuesta oficial en la Diputación sobre la futura sede de Suma Marian Sáez — Vicepresidenta segunda de la Diputación

Otra de las novedades es el incremento de la partida para prevención de incendios forestales, que alcanzará los 1,8 millones de euros después de que el pasado mes de agosto se anunciara un recorte del 60 % justo en el momento en el que estos sucesos asediaban distintas áreas forestales españolas. Esta cifra multiplica por tres la que se fijó en agosto.

Por último, el presupuesto está ahora en fase de “valoración” de las enmiendas planteadas por parte de los partidos de la oposición, PSOE, Compromís y Vox. Desde la Diputación no han aclarado si han llegado a acordar alguna de las cuestiones planteadas por estas formaciones.

El palacio de congresos, a la espera

En el presupuesto de 2026 el proyecto del palacio de congresos de Alicante se mantiene a cero, sin partidas específicas para llevar a cabo su tramitación. Una situación idéntica a la del ejercicio anterior, pese a que esta obra es una de las más destacadas que el gobierno provincial pretende llevar a cabo.

Según ha explicado Marina Sáez en rueda de prensa, preguntada por esta cuestión, “no se contemplan plazos” a día de hoy para iniciar estas obras, que dependen de la modificación del Plan Especial del Puerto y cuyos costes no pueden ser calculados, según aseguran desde la institución provincial.

A su vez, preguntada por si la parálisis del proyecto puede influir en la futura ubicación de la sede de Suma Gestión Tributaria, contemplada inicialmente en las futuras instalaciones, “no hay ninguna propuesta oficial en la Diputación”, ha contestado Sáez.