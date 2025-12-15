La Generalitat Valenciana convoca oposiciones para 2026 con más de 2.600 plazas para ser funcionario

La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, dirigida ahora por José Antonio Rovira tras la última remodelación del Consell, ha anunciado que en 2026 desarrollará una oferta de empleo público con más de 2.600 plazas. La convocatoria la realizará la Dirección General de Función Pública, liderada por Javier Lorente, y tiene como objetivo “reforzar la estabilidad del empleo público y avanzar en la incorporación de personal funcionario de carrera en la Administración de la Generalitat”, justifican desde la institución.

Javier Lorente, director general de Función Pública, considera que la oferta tiene un “carácter masivo”, e indica que está “orientada a ofrecer plazas estables de funcionario de carrera a reducir la temporalidad”. Según considera, este principio encaja con “el compromiso del Consell con una administración profesional, eficaz y orientada al servicio público”.

Lorente también defiende que la planificación de recursos humanos de esta legislatura refleja “un incremento sostenido de las convocatorias de empleo público”, ya que en 2024 “se aprobó una oferta de 1.179 plazas” y al año siguiente otra de 1.402. En total, la suma sería de unas 5.200 plazas desde el inicio de la legislatura.

Plazas

Entre las plazas previstas, según informa la Generalitat, se incluirán unas 500 del cuerpo C2 de auxiliar administrativo y cerca de 500 de la agrupación profesional funcionarial de subalternos. También habrá plazas del resto de cuerpos y escalas de la administración autonómica.

Por último, Lorente también ha informado de la reunión prevista para el martes con las organizaciones sindicales para “abordar el estado de las distintas medidas y compromisos en materia de empleo público”, entre las que hay cuestiones relacionadas con el teletrabajo o la jornada de 35 horas semanales, “recogidas en el acuerdo de legislatura y con plena voluntad de negociación y acuerdo”, aunque el director general ha puntualizado que la implantación efectiva está condicionada al marco normativo y presupuestario estatal, “en particular a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado”.