El PSOE recurre a caras mediáticas para visibilizar la salud mental en Alicante

“Ellos son muy rápidos a la hora de visibilizar los problemas”. Vicente Arques, portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante y alcalde de l’Alfàs del Pi, justificaba así la celebración del acto que ha tenido lugar este lunes en el Hotel Meliá de Alicante bajo el título “Otra Diputación es posible” y que, pese a estar organizado por la dirección provincial de los socialistas alicantinos, ellos mismos han querido definir como un “encuentro social”.

Se trataba de hablar, ante la presencia de colectivos sociales, de problemas habituales en la sociedad actual, hasta hace poco prácticamente invisibles, como los problemas derivados de la salud mental o del acoso escolar. Para dar visibilidad, el PSOE ha contado con Jero García, exboxeador y conocido popularmente por su protagonismo en el programa televisivo Hermano Mayor.

El deporte puede cambiar vidas y prevenir la violencia, concienciar y sensibilizar Jero García — Exboxeador

También ha participado Tania Lamarca, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 en gimnasia rítmica. Ambos han estado moderados por Luis Larrodera, presentador de televisión, y todos han contribuido a visibilizar las problemáticas señaladas ante representantes de asociaciones de madres y padres de alumnos, de Cruz Roja, Objetivo Diagnóstico o Integra-T, entre otras asociaciones que han podido participar en los turnos finales de palabra.

Aportaciones

Los invitados han reflejado aspectos biográficos para analizar la evolución de fenómenos el bullying. Jero García, por ejemplo, señalaba la “lacra” del acoso y defendía el deporte como vía para “evitar la exclusión social”. “El deporte puede cambiar vidas y prevenir la violencia, concienciar y sensibilizar”, explicaba tras años dedicándose a este cometido. García proponía también el impulso de una ley que castigue explícitamente el acoso escolar, incluidos a los padres de los acosadores, para poner fin a este problema.

Me prepararon para ganar, no para perder: no nos preparan para la bajada del pódium y eso es muy complicado Tania Lamarca — Exmedallista olímpica

Por su parte, Tania Lamarca recordaba su etapa de deportista, que se inició profesionalmente a los 13 años. “Me prepararon para ganar, no para perder: no nos preparan para la bajada del pódium y eso es muy complicado”, relataba antes de recordar que ella misma fue apartada de la selección nacional por pesar dos kilos más del límite marcado por sus entrenadores. “Hay que cuidar el entorno del deportista: no solo nos tenemos que preparar físicamente”, proponía.

Vicente Arques y Rubén Alfaro, portavoz del PSOE en la Diputación y secretario provincial respectivamente, en el centro de la imagen en el acto "Otra Diputación es posible" / Rafa Arjones

Pese a que el acto se presentaba como social y no como político, el encargado de cerrarlo, Rubén Alfaro, ha aportado la narrativa política al cierre del mismo. El secretario general del PSOE en la provincia de Alicante, también alcalde de Elda, ha matizado que el encuentro encaja en los que su partido está organizando para tratar diferentes cuestiones sociales o económicas de actualidad.

En el aspecto político, ha criticado que la Diputación de Alicante, gobernada por el PP durante los últimos treinta años, “reparte recursos sin que estén alineados con las problemáticas de hoy en día”. En este sentido, considera que la continuidad del PP en la presidencia del organismo provincial se ha traducido en “no hacer nada diferente, en un auténtico pasotismo”, y pedía “subvencionar programas para este tipo de cosas y corregir lo que se debate” en foros como el suyo.