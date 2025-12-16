Bonos comercio, rehabilitar ayuntamientos o Plan +Deporte: las enmiendas del PSOE al presupuesto de la Diputación de Alicante

El anteproyecto de presupuestos presentado por el gobierno de la Diputación de Alicante, ejercido por el PP, ha sido contestado desde el principal grupo de la oposición, el PSOE, con 104 enmiendas que proponen desviar 60 millones de euros a otros cometidos de los planteados inicialmente por el ejecutivo provincial que preside Toni Pérez.

Esta cantidad, que supone un 15 % del presupuesto de la sección consolidada de la institución, se aplicaría en otros apartados. El más destacado, en términos de cantidad, es la propuesta de recuperar el Bono Comercio con una cantidad de 20 millones de euros. Esta iniciativa, desplegada anteriormente por la Diputación, consistía en incentivar el consumo local a través de la venta de bonos con un descuento del 50 % para los compradores (la otra mitad la pagaba la administración) con la colaboración de ayuntamientos y de la Cámara de Comercio.

El PSOE, además, plantea la creación de un “Bono Consumo Producto Fresco” por valor de 10 millones para “dinamizar el comercio local y los mercados municipales”. Esta es la segunda medida que más desvíos de fondos requiere. La tercera, con valor de 8 millones, son subvenciones a ayuntamientos “para la mejora, reforma y rehabilitación o nueva construcción de centros de salud", que no son competencia de la Diputación, "multifuncionales o de servicios sociales y centros de mayores”.

Seguidamente, por 7 millones de euros, los socialistas plantean un “Plan +Deporte”; la mejora, reforma y rehabilitación de casas consistoriales por 6 millones de euros, inversión en instalaciones deportivas de ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes por 5 millones o la “virtualización” de los servicios de informática y telecomunicaciones del “ente provincial en la nube y municipios dependientes de dichos servicios” por 3 millones de euros.

A nivel municipal

En cuanto a propuestas en municipios concretos, la más elevada en este aspecto es la construcción de una tubería de conexión de agua “y otras inversiones” entre Xàbia y el Poble Nou de Benitatxell, que exigiría 4,5 millones de euros. También destaca la propuesta de construir un centro de día en Santa Pola, que requeriría 2 millones de euros con modificación de crédito.

La misma cantidad proponen para crear el Centro de Investigación del Helado Artesano en Xixona, que gestionaría la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (Anchea). A nivel municipal destaca, también, la ejecución de la segunda fase del Centro Cultural de Benidorm, para la que los socialistas piden invertir 1,5 millones en la ciudad de la que es alcalde Toni Pérez, presidente de la Diputación.

Por otra parte, el grupo socialista plantea también ampliar partidas inicialmente planteadas por el gobierno provincial. Por ejemplo, piden que la partida “Palmerar d’Elx” se duplique pasando de 50.000 a 100.000 euros; que la subvención al Patronato Misteri d’Elx aumente en 10.000 euros y llegue hasta los 70.000; o que la Fundación Cidaris, que gestiona el Museo Paleontológico de Elche (MUPE), alcance los 50.000 euros frente al crédito inicial de 10.000.

El gobierno provincial no ejecuta los presupuestos, deja dinero en el banco y prioriza las líneas nominativas a pueblos gobernados por el PP Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

Otras propuestas para aumentar partidas iniciales son la del plan de ayudas a municipios con población inferior a 5.000 habitantes para adquirir equipamiento y material deportivo, que el PSOE pretende que sea de 300.000 euros frente a los 100.000 propuestos por el PP; o la subvención a ayuntamientos para el “control de colonias de gatos sin propietarios incluyendo chips”, que sumaría 90.000 euros más y superaría los 400.000.

Por último, destaca la propuesta de ayudas al valenciano con 250.000 euros, tres quintas partes de los cuales irían a campañas promocionales en los comercios de la provincia y el resto a la celebración de "trobades en valencià" organizadas por Escola Valenciana.

El gobierno de Toni Pérez ha renunciado al diálogo Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

El portavoz del grupo socialista, Vicente Arques, pone en valor también la propuesta de 800.000 euros a asociaciones de estudiantes universitarios para el traslado de alumnos desde sus pueblos hasta los centros académicos, y critica al gobierno provincial por “no ejecutar los presupuestos, dejar dinero en el banco y priorizar las líneas nominativas a pueblos gobernados por el PP”, según su criterio.

Sin enmiendas en Compromís

El otro grupo de izquierdas con representación en el pleno, Compromís, no presentará enmiendas por considerar que “el gobierno de Toni Pérez ha renunciado al diálogo”. Así se ha expresado el portavoz, Ximo Perles, que asegura que el partido que gobierna en la Diputación con mayoría absoluta “presenta las cuentas al pleno sin hablar con ningún grupo”. También considera que “prioridades como el refuerzo de la agricultura, reducir la dependencia del turismo o impulsar la industrialización no aparecen en las cuentas del PP”, por lo que votarán en contra.

Por último, recuerdan que los valencianistas han pactado con el PP presupuestos en ejercicios anteriores, en referencia a 2020 y 2021, cuando Carlos Mazón presidía la Diputación y en aquellos años de pandemia consiguió que Compromís se abstuviera en sendos presupuestos. “Respecto a la legislatura pasada no ha cambiado la voluntad de acuerdo: antes Mazón buscaba consenso, aunque fuera para hacerse fotos y tener titulares, y ahora con Toni Pérez ni tan solo existe eso”, afirma Perles.