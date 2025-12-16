El propósito de Pérez Llorca para 2026: "Quiero hacer las cosas de manera diferente"

El cambio en la presidencia de la Generalitat se ha hecho notar, también, en el ambiente que ha rodeado la primera visita del nuevo jefe del Consell a la ciudad de Alicante. Juanfran Pérez Llorca ha convocado este martes a los medios de comunicación para celebrar el tradicional brindis navideño en la antigua oficina de Correos, actualmente sede de la Conselleria de Industria, Innovación, Turismo y Comercio de la Generalitat en Alicante.

Un acto que el año pasado, pocas semanas después de la dana que causó 230 muertos en la provincia de Valencia, el entonces presidente Carlos Mazón no llegó a convocar dadas las protestas y la expectación mediática que despertaba cada uno de sus viajes. Hasta su dimisión, forzada por la gestión de aquellas inundaciones, muchas de las visitas del jefe del Consell eran respondidas con manifestaciones.

El presidente de la Generalitat se fotografía junto a periodistas de Alicante. / Pilar Cortés

También una de las últimas que hizo a la plaza Gabriel Miró, donde se sitúan las instalaciones en las que este martes se ha celebrado el brindis, cuando, tras visitar la Universidad de Alicante, Mazón escuchó el segundo abucheo del día.

Este escenario ha cambiado por completo. El actual presidente de la Generalitat, que tomó posesión del cargo hace dos semanas, ha visitado por primera vez desde entonces la ciudad de Alicante. Lo ha hecho acompañado por los consellers Vicente Martínez Mus (Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio) y Marián Cano (Industria, Innovación, Turismo y Comercio), y por buena parte del equipo de la recientemente recuperada Conselleria de Presidencia.

Quién me iba a decir a mí que un día como hoy estaría aquí, para desearos feliz navidad y felices fiestas a todos vosotros Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

Uno de ellos, Vicente Ordaz, secretario autonómico de Comunicación, ha introducido las palabras del jefe del Consell, que ha reconocido la “intensidad” vivida en este último mes, desde que su nombre se confirmó como el candidato a sustituir a su antecesor. “Quién me iba a decir a mí que un día como hoy estaría aquí, para desearos feliz navidad y felices fiestas a todos vosotros”, ha dicho.

El propósito de Pérez Llorca para 2026: "Quiero hacer las cosas de manera diferente" / Pilar Cortés

Llorca ha querido distanciarse de la crispación política presente en la actualidad. “Estoy convencido de que la sociedad reclama estas cosas”, ha dicho en referencia a la “transparencia” y a la “claridad”. “Los que se dedican a la política, bien sean compañeros o adversarios, porque los enemigos no existen, tienen que dar un paso y entre todos contribuir a cambiar la sociedad”.

Por último, el presidente de la Generalitat ha expresado su sensación durante las dos semanas desde que asumió el cargo. “Me he sentido normal y he hecho cosas que creo que tiene que hacer un representante público con normalidad. Y un reto que para mí sigue siendo apasionante, difícil, en una situación anómala es seguir haciendo esas cosas normales”, ha concluido.

Los que se dedican a la política, bien sean compañeros o adversarios, porque los enemigos no existen, tienen que dar un paso y entre todos contribuir a cambiar la sociedad Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

Estas palabras encajan con el propósito del nuevo equipo de Presidencia, que es el de recuperar la normalidad en la calle y ante los medios tras un año agitado después de la dana. El discurso se ha desarrollado después de la fotografía del jefe del Consell con los periodistas y con los fotógrafos en un día en el que también ha visitado Benidorm y Elche. El día anterior, el lunes, viajó a Torrevieja, mientras que en la semana anterior acudió a su pueblo, Finestrat, para asistir a la investidura de la nueva alcaldesa, Nati Algado, su sucesora.

La atención ahora se centra en la visita que el miércoles hará Pérez Llorca al Palacio de la Moncloa, donde se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el que, según ha dicho estos días, planteará una serie de asuntos pendientes como la infrafinanciación, el trasvase Tajo-Segura, la asunción de competencias en materia de Costas, la reconstrucción, las inversiones, el corredor mediterráneo o la conexión del aeropuerto Miguel Hernández con otros puntos de la provincia.