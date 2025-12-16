El PP responde responde al PSOE en la Diputación de Alicante a cuenta de la salud mental: “Somos los que más trabajamos”

El gobierno de la Diputación de Alicante, en manos del PP, ha contestado al PSOE por el acto que celebró este lunes en el Hotel Meliá con entidades implicadas en la atención a la salud mental, a prevenir acoso escolar y a promover políticas de dependencia. En el evento, que contó con figuras de peso mediático, el secretario provincial de los socialistas alicantinos, Rubén Alfaro, criticó al ejecutivo provincial de “pasotismo” y de “repartir recursos sin estar alineados con las problemáticas actuales”.

Ante estas palabras el diputado de Bienestar de las Personas, José Antonio Bermejo, ha defendido que la Diputación de Alicante “inyectará en 2026 cerca de 48 millones de euros a la atención social de diferentes colectivos de la provincia”, asegurando que la institución provincial “es la que más trabaja por la salud mental y la atención social de la ciudadanía”.

No sabemos si es desconocimiento, desidia o que el PSOE miente descaradamente y engaña a la población, pero les pediría que se ocupen de conocer un poco la realidad social y asistencial de nuestra provincia José Antonio Bermejo — Diputado de Bienestar de las Personas de la Diputación de Alicante

Esta cantidad supone un incremento del 4,8 % respecto al presupuesto anterior, y en las partidas se contemplan 16,1 millones de fondos para el Centro Doctor Esquerdo, 14,8 del Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela o 1,5 millones del Instituto de la Familia Pedro Herrero, según datos de la Diputación.

Críticas

Según Bermejo, “los diputados provinciales del grupo socialista y el secretario general del PSOE en la provincia no se han molestado en acercarse en estos dos años ni al Hogar Provincial ni al Centro Doctor Esquerdo para interesarse por las actividades que allí se desarrollan”. “No sabemos si es desconocimiento, desidia o que mienten descaradamente y engañan a la población, pero les pediría que se ocupen de conocer un poco la realidad social y asistencial de nuestra provincia”, ha exigido.

La Diputación busca fomentar la igualdad, prevenir la violencia de género, promover la salud mental y fortalecer los recursos sociales en toda la provincia José Antonio Bermejo — Diputado de Bienestar de las Personas

Además, el responsable provincial ha asegurado que en estos espacios, y desde sus competencias de gobierno, se busca “fomentar la igualdad, prevenir la violencia de género, promover la salud mental y fortalecer los recursos sociales en toda la provincia”. Como ejemplos ha destacado las Jornadas sobre salud mental, “enfocadas a sensibilizar sobre la importancia del lenguaje y las herramientas de inclusión social en este ámbito”, o el Congreso sobre violencia contra la mujer.

Por último, Bermejo se ha mostrado molesto por considerar que el PSOE “muestra un desprecio absoluto por los profesionales que desde la Diputación de Alicante se afanan en dar apoyo a las personas con problemas de salud mental y también para prevenir conductas de acoso escolar”. También ha asegurado que durante los ocho años de gobierno del Botànic, entre 2015 y 2023, “no hicieron absolutamente nada por aumentar las plazas de atención a personas con problemas de salud mental”.