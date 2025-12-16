Esta es la respuesta de Pérez Llorca al abono transporte anunciado por Pedro Sánchez

A solo un día de la reunión que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantendrán en el Palacio de la Moncloa, el nuevo jefe del Consell se ha mostrado crítico con una de las últimas medidas que ha anunciado el Gobierno central.

Se trata del abono de transporte “único en todo el país”, que Pedro Sánchez anunció el lunes, que tendrá un coste de 60 euros mensuales y que incluye los trenes de Cercanías, Media Distancia y los servicios de autobús estatales. La tarifa para jóvenes de menos de 26 años será de 30 euros, el abono extenderá los descuentos para 2026 y entrará en vigor en la segunda quincena de enero.

Aunque el presidente del Gobierno expresó su confianza en la “adhesión progresiva de todas las redes de transporte público autonómicas y locales” a la propuesta anunciada desde su ejecutivo, no está nada claro que esta adhesión se vaya a producir en la Comunidad Valenciana.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que acumula tres semanas en el cargo después de sustituir al dimitido Carlos Mazón, se ha manifestado con una mezcla de crítica y escepticismo. “No me gustan las ideas cuando las plantea solo una administración incluyendo a todas las demás”, ha dicho este martes en una visita a La Vila Joiosa.

En concreto, el jefe del Consell cree que “eso no se debe hacer así”, y ha recordado que en la Comunidad “se lleva mucho tiempo trabajando para promocionar el transporte público”. A su vez, ha manifestado que la autonomía que preside “es la peor financiada de España”, y ha pedido al presidente del gobierno que “cuando quiera hacer algo y que todas las autonomías participen, que explique esos proyectos y no los anuncie para decir que los van a hacer sin que nadie sepa la letra pequeña del acuerdo”.

En este aspecto, el presidente autonómico ha expresado su “respeto” y ha afirmado que dará una respuesta “cuando lea el contenido” y le “informen exactamente de en qué consiste ese abono”.

Precisamente, Pérez Llorca ha pronunciado estas palabras en una visita relacionada con la movilidad. El presidente de la Generalitat ha asistido a la puesta en servicio del tramo entre las paradas de Hospital-La Vila y Benidorm de la línea 1 del TRAM de Alicante, después de que hayan finalizado las obras de duplicación de vía y de electrificación.

El jefe del Consell ha hecho el recorrido entre las dos paradas citadas, ha atendido a los medios en La Vila Joiosa y ha regresado también en TRAM a la estación de Benidorm.

Reivindicaciones

La visita ha estado marcada por la reunión que el miércoles Pérez Llorca mantendrá en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la primera que mantendrán ambos. Según ha trasladado el presidente autonómico, su razón para visitar al jefe del ejecutivo es que “esta tierra necesita medidas urgentes”, y pretende “exponer la situación de la Comunidad y que el presidente del Gobierno se dé cuenta” de la necesidad de “ayudas inmediatas en muchísimas cuestiones: financiación, inversiones, reconstrucción, agua, corredor mediterráneo, conexión del aeropuerto” Miguel Hernández “con Benidorm…”.

Pérez Llorca ha insistido en que “hay muchísimas cuestiones que tienen que estar por encima de la situación política y de la crispación, porque son necesidades imperiosas que tiene la sociedad valenciana”.

El lunes, en una visita a Torrevieja, el jefe del Consell también enumeró las reivindicaciones que plantearía ante el presidente del Gobierno, dando especial importancia a la reclamación de agua para la provincia de Alicante (a través del trasvase Tajo-Segura) y a la asunción de competencias en materia de Costas.