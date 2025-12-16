Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de Alicante, sustituye a Ordaz al frente del consejo de administración de À Punt

Cambios en la estructura del órgano rector de À Punt. Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, será la nueva presidenta del consejo de administración de la radiotelevisión pública autonómica. Lo hará, eso sí, de manera interina “hasta que se nombre un nuevo presidente”.

Así lo ha informado el canal a través de un comunicado. Vicente Ordaz, hasta ahora presidente y consejero delegado de Cacvsa (Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, órgano rector de À Punt), abandonó su cargo para incorporarse como secretario autonómico de Comunicación del Consell tras la investidura del nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, que se materializó el pasado 27 de noviembre con los votos del PP y de Vox en las Cortes.

En concreto, el nuevo cargo de Ordaz se adhiere a la Conselleria de Presidencia, recuperada por Pérez Llorca en la última reformulación del Consell y presidida por José Luis Díez Climent, quien también se ha convertido en vicepresidente segundo de la Generalitat.

Presidenta sustituta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, Rosalía Mayor acumula una larga experiencia en medios de comunicación. Afincada en Alicante desde los años noventa tras haber nacido en Almería, dirigió las revistas Canelobre y El Salto del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, vinculado a la Diputación. La institución provincial reconoció a Mayor en 2015 como "alicantina de adopción".

Desde 2019 es la presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, cuando se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en la entidad centenaria.

Rosalía Mayor, que ocupará el cargo hasta el nombramiento de un nuevo presidente, era miembro del Consejo de Administración de À Punt desde diciembre del año pasado, cuando el PP y Vox pactaron los siete consejeros de la radiotelevisión autonómica.

Precisamente, tras la marcha de Ordaz, el PSPV manifestó su interés en contar con representación en el órgano rector de À Punt, del que fueron excluidos ahora hace un año junto a Compromís tras el acuerdo entre el PP y Vox que desembocó en cambios en la dirección de la radiotelevisión autonómica, entre estos la entrada de Ordaz.