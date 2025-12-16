Vox renueva su dirección provincial en Alicante con cargos al margen de los estatutos

Cambios en la dirección alicantina de Vox. En un reciente encuentro celebrado en un restaurante de Torrellano, la formación ultra abordó cuestiones de futuro ante posibles escenarios electorales y maneras de reforzar al partido, al que sonríen las últimas encuestas. En el ambiente de aquella comida se trató, también, la renovación del comité ejecutivo provincial en Alicante, una dirección de escasa proyección mediática, que ya fue modificado en septiembre del año pasado con el nombramiento del navarro Eduardo Gutiérrez de Cabiedes, elegido por la dirección nacional del partido como presidente provincial.

Gutiérrez, desconocido en Alicante, ocupó el cargo que hasta entonces había desarrollado Ana Vega, diputada autonómica y quien a su vez fue apartada como síndica en el contexto de las guerras internas del partido que enfrentan a los más próximos al presidente de la formación, Santiago Abascal, con los cercanos a su antiguo número dos, Javier Ortega Smith.

En septiembre del año pasado se cambió la estructura, que ha sido modificada quince meses después manteniendo, eso sí, al presidente y al vicepresidente, el citado Eduardo Gutiérrez y Manuel Ortín que, según fuentes del partido, asumirá además las competencias de Gerencia y Afiliación en Alicante.

La novedad en la modificación de la estructura orgánica no procede tanto de los nombres incorporados como de las nuevas competencias creadas. Según los estatutos de Vox, los comités ejecutivos provinciales de este partido, que no tiene estructura autonómica, cuentan con seis miembros: el presidente, el vicepresidente, el secretario / tesorero y tres vocales.

A su vez, ellos mismos se reparten ocho responsabilidades de ámbito provincial: Organización Territorial, Jurídico y Electoral, Gerencia, Relaciones Institucionales, Intermunicipal, Afiliación, Comunicación y Seguridad. Los miembros del comité tienen la facultad de contar con “colaboradores” para asumir estos cargos y que den apoyo al organismo. Este apoyo será ahora más masivo, dado que el partido ha decidido crear nuevas responsabilidades a nivel provincial no contempladas en los estatutos.

Nuevos cargos

Por una parte, según voces del partido, se ha creado la figura de un “responsable electoral” independiente del “responsable jurídico y electoral” contemplado en los estatutos. Lo asumirá Jaime Rozalén, asesor en el Ayuntamiento de Alicante, mientras que el cargo previsto en el organigrama interno (Jurídico y Electoral) lo ejercerá el abogado Valentín Quiroga.

Los ultras también crearán la figura de responsable de Redes Sociales, que según fuentes del partido desarrollará Clara Triguero, asesora en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. Esta competencia correspondía a Comunicación, competencia a cargo de Mariola López. Por otra parte Gema Alemán, diputada provincial, portavoz en la Diputación y concejala en Sant Joan d'Alacant, asumirá Implantación Municipal, cargo en principio delegado en Organización (de la que se encargará Mercedes Ramírez, que también será nombrada vocal).

Alemán había sido hasta ahora responsable de Intermunicipal, donde accederá la concejala y portavoz de Vox en Alicante, Carmen Robledillo, que también ejercerá como vocal. La tercera vocalía recaerá en Salvador Morón, que trabaja en una empresa privada, y se encargará de Relaciones Institucionales. De esta competencia, prevista en los estatutos, se descuelga otro cargo de nueva creación: Relaciones con las Cortes Valencianas y las Cortes Generales que, según fuentes del partido, ejercerá la diputada autonómica Teresa Ramírez.

Por otra parte, el exasesor en el Ayuntamiento de Elche Alejandro Cózar se encargará de “Jóvenes”, una competencia que de facto estaba, en gran parte, en manos de la organización Revuelta, desligada del partido tras escándalos por el presunto desvío de fondos inicialmente previstos para la dana.

Por último, la número tres de la estructura provincial será Isabel Soba, que ejercerá como secretaria tesorera y que figura también como coordinadora de Vox en el distrito madrileño de Moratalaz.

Escepticismo

Algunos militantes lamentan la lejanía no solo geográfica, sino también personal, de este último cargo y también del presidente provincial de Vox, el navarro Eduardo Gutiérrez, con quien dicen “no haber tenido apenas relación” en el último año y al que consideran nombrado directamente por la dirección nacional del partido.

Otras de las críticas esgrimidas es la “parálisis” que, denuncian algunos militantes, sufren en el partido a nivel municipal, ya que entienden que Vox aún no ha sido activado en diversas localidades de la provincia con el nombramiento de coordinadores y la creación de una mínima estructura interna.

Sobre la creación de estos nuevos cargos, algunas voces interpretan que con ello “se intenta contentar a otras personas desplazadas de responsabilidades anteriores”. Sin embargo, desde la dirección del partido aseguran que “de lo que se trata es de preparar los retos que se acercan con una estructura más fuerte ante el fuerte crecimiento de la formación” en número de militantes. Algunos dirigentes calculan 600 nuevos afiliados en el último año, cifra rebatida internamente. "Los números no cuadran, y menos aún con el partido desactivado en tantas localidades", aseguran.