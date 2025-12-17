El agua, el tren al aeropuerto y el Corredor Mediterráneo encabezan la lista de Alicante que Pérez Llorca lleva a Sánchez

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estrenado su interlocución con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un doble mensaje: un gesto de deshielo institucional con la creación de una Comisión Mixta para la reconstrucción de la dana, y, al mismo tiempo, la insistencia en que la agenda con el Ejecutivo central sigue llena de asuntos sin resolver. En esa carpeta, Alicante aparece muy presentes en el documento de 100 propuestas que el jefe del Consell ha traslado este miércoles a Sánchez y en el que se subrayan especialmente las demandas vinculadas al agua, las infraestructuras ferroviarias y el impulso a determinados sectores productivos.

Más allá del órgano de coordinación por la dana, el interés para Alicante se concentra en el detalle de las peticiones que la Generalitat sitúa en la lista. En la comparecencia posterior, Pérez Llorca ha lamentado la ausencia de compromisos firmes de Sánchez en financiación, agua o inversiones y en el documento aparecen enumeradas varias reclamaciones con nombres y apellidos en la provincia.

El texto entra de lleno en el debate del trasvase Tajo-Segura. La propuesta reclama un “estudio técnico y riguroso” sobre caudales ecológicos “sin dogmatismos”, la constitución de una mesa de diálogo entre territorios afectados y un Pacto Nacional del Agua “basado en criterios científicos” y en principios de justicia y solidaridad hídrica. En esa misma línea, la Generalitat plantea la creación de una Agencia Estatal del Agua, con la idea de reforzar la planificación y coordinación de las políticas hídricas, y llega a sugerir que su sede se ubique en el arco mediterráneo.

Uno de los bloques más densos es el hidráulico, con referencias directas a actuaciones pendientes en Alicante. La Generalitat exige al Gobierno que acometa las obras para la reutilización de aguas en las estaciones depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia, en Alicante, que permitirían disponer de 26 hm³ para el regadío. En el documento se cifra la inversión en 300 millones y se señala que la Generalitat ya habría redactado los proyectos.

El listado incorpora además la reparación urgente del embalse de San Diego, pieza relevante para la regulación del trasvase Júcar-Vinalopó, y vuelve a situar en la agenda las obras prometidas tras la dana de la Vega Baja de 2019 en las ramblas de Abanilla y las sierra de Crevillent y Albatera, identificadas como responsables de los daños registrados entonces en la comarca.

Infraestructuras

El documento también reserva un apartado amplio a las infraestructuras ferroviarias que afectan a la provincia. En el Corredor Mediterráneo, se detallan tramos y actuaciones pendientes que conectan directamente con Alicante: el acceso al puerto de Alicante y la puesta en marcha del tercer carril para mercancías; la electrificación y el paso a ancho internacional en el tramo Alicante-Murcia; la construcción de una variante al aeropuerto y un nuevo acceso a Alicante en vía doble; y el nuevo tramo Elche AV–Elche Carrús, dejando el actual Crevillent–Elche–Carrús para mercancías.

En el capítulo aeroportuario, la Generalitat pide la ampliación de los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche y pone el acento en un punto sensible para la provincia: la conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante. El texto remarca que la inversión anunciada para Alicante (1.154 millones) no prevé ni la segunda pista ni el acceso ferroviario y destaca que el aeródromo alicantino es el mayor de Europa sin conexión por tren.

Hay, además, menciones a proyectos y estructuras de planificación vinculadas a la alta velocidad y a su entorno urbano, con referencia expresa a las sociedades mercantiles Parque Central y Avant en Valencia y Alicante, participada por el Estado, la Generalitat y los respectivos ayuntamientos.

Economía

La “lista” incluye demandas con impacto en el tejido productivo alicantino. En industria aeroespacial se menciona el proyecto Espai Aero y se cita a PLD Space, con sede en Elche, como una de las empresas tractoras, y se solicita apoyo financiero a través de programas específicos como el Perte Aeroespacial.

También aparece la petición de reconocer formalmente como estratégicos sectores como el textil y el calzado, dos de los motores industriales de la provincia, para facilitar su acceso a Perte y fondos de transición. En turismo, se plantea la revisión del programa del Imserso, con una reivindicación que tiene especial eco en destinos como Benidorm: actualización de pliegos para cubrir el coste real del servicio y garantizar la continuidad del programa sin pérdida de empleo en temporada baja. En pesca, se reclama una defensa del sector mediterráneo ante la UE y una revisión del reparto nacional de fondos, con interés directo en enclaves como Santa Pola.

Otro punto que mira de frente a Alicante es el audiovisual. El documento pide aumentar las partidas estatales para la industria audiovisual valenciana y denuncia un “agravio comparativo” en el reparto, un apartado que en la provincia se vincula de forma inmediata al papel de Ciudad de la Luz como polo de actividad y atracción de producciones.

Símbolos

En el apartado cultural y patrimonial, la Generalitat incluye varias reivindicaciones localizadas en la provincia. Desde el cambio de denominación de la estación de tren de Alicante a “Alicante Eusebio Sempere” hasta la solicitud de que el Gobierno haga públicos los informes técnicos sobre el préstamo de la Dama de Elche, con la petición de una cesión temporal. También se reclama la devolución a Orihuela del “Llibre dels Repartiments”, vinculado a la historia de la Vega Baja.

En conjunto, el documento marca el terreno sobre el que la Generalitat quiere medir la voluntad de cooperación del Gobierno tras el pacto para la Comisión Mixta de la dana. El propio Pérez Llorca ha dejado claro que, pese al gesto, el balance no se cerrará con la foto. “Esperará a ver cómo avanza esta nueva comisión”, ha dicho, para calibrar si el compromiso se traduce en decisiones sobre financiación, agua e inversiones, una triada que en Alicante vuelve a aparecer como prioridad política y territorial.