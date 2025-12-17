Barrachina exige más agua para Alicante del trasvase Tajo-Segura: "la desalación convierte a los regantes en sirvientes"

Más caudal en el trasvase Tajo-Segura para la provincia de Alicante a través de un Plan Nacional del Agua. Esa ha sido una de las principales reivindicaciones del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en su comparecencia este miércoles en las Cortes Valencianas para exponer las principales líneas de actuación de su departamento. Una intervención en la que ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, señalando que la desalación convierte a los regantes en sirvientes, al depender de las subvenciones que apruebe "el político de turno" para rentabilizar sus explotaciones. Barrachina también ha reclamado 180 días de pesca para la flota de arrastre del Mediterráneo, frente a los 143 aprobados por la Comisión Europea la semana pasada.

El conseller ha señalado que la Comunidad Valenciana, y más en concreto la provincia de Alicante, no renuncia a los recursos que garantizan los trasvases Júcar-Vinalopó y Tajo-Segura, y ha subrayado, en referencia a este último, que "no solo aspiramos a mantenerlo, sino a incrementar su caudal". En este marco, ha reclamado que "las decisiones se adopten con criterios técnicos y científicos, escuchando a las autonomías y los regantes", censurando que Portugal esté recibiendo 6.000 hectómetros cúbicos del Tajo, el doble de lo pactado, "mientras se asfixia a nuestros agricultores".

Por ello, ha exigido al Gobierno de España "lealtad institucional y una gestión que no se traduzca en recortes impuestos sin diálogo previo", reiterando la necesidad de "un Pacto Nacional del Agua que ordene inversiones, reglas y garantías para el campo valenciano".

Llegados a este punto, ha señalado que la desalación solo puede ser una opción complementaria, pero nunca sustitutiva, teniendo en cuenta que "el agua desalada es cinco veces más cara y convierte en los regantes en sirvientes, al pasar a depender de la subvención del político de turno".

En este mismo apartado ha destacado que la Generalitat ha incrementado en un 60 % el presupuesto de la Dirección General del Agua, hasta los 97 millones de euros, de los cuales más de 40 millones se destinan a la modernización de regadíos.

Barrachina, por otro lado, se ha referido a los 143 días de pesca con los que podrá contar la flota de arrastre el próximo año, algo que, ha aseverado, no es ningún caso mérito del ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien ha responsabilizado de los recortes de los últimos cinco años, sino que es "una consecuencia del cambio del comisario europeo de Pesca, que ha sustituido al anterior, que era un radical que se dedicaba a perseguir a los pescadores".

Así, ha indicado que estos 143 días son un primer paso en la buena dirección, pero que hay que caminar hacia los 180 que reclama el sector, una cifra que, ha considerado, "es la justa para que los pescadores puedan llegar a fin de mes".

En su exposición, el conseller ha anunciado el lanzamiento de una convocatoria récord de 50 millones de euros para la modernización de explotaciones agrarias, al tiempo que ha destacado los 37 millones destinados a los seguros agrarios, que consolidan a la Comunidad Valenciana como la autonomía que más recursos destina a este fin. También ha resaltado los 92,6 millones de euros invertidos en la recuperación de infraestructuras agrarias dañadas por la dana.

Peste porcina

También ha hecho referencia a una inversión de 9 millones de euros para ayudar a los ganaderos del sector porcino, "dado que -explica- a pesar de que aquí no se ha detectado ni un solo caso de peste porcina, habrá pérdidas por la bajada de precios".

Barrachina, por último, se ha enzarzado al final de la comparecencia con los grupos de la oposición. Y es que mientras Ana Besalduch, por parte del PSPV, y Paula Espinosa, por parte de Compromís, le recriminaban que no hubiese avisado de la situación de riesgo que presentaba el día de la dana la presa de Buseo, de titularidad autonómica, el conseller argumentaba que la responsabilidad era de la Confederación.