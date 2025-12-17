Camarero insiste en una oficina antiokupas para contentar a Vox y rechaza derogar la ley de vivienda del Botànic

Si el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pretende pasar página de la gestión de la dana protagonizada por su antecesor, Carlos Mazón, en esta nueva etapa, no todos sus consellers invitan a mirar hacia adelante. Así, al menos, lo consideran desde la izquierda.

En la intervención que la vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha protagonizado en las Cortes, tanto el PSPV como Compromís le han recordado su papel en aquel 29 de octubre. “Se fue a entregar unos premios con ágape incluido”, decía la diputada socialista Rosa Peris. “A usted le han sacado de Servicios Sociales", competencia que ha sido traspasada a Elena Albalat, "por no proteger a la gente mayor durante la dana y de portavoz del Consell por tapar las mentiras de Mazón”, le criticaba Mònica Àlvaro, de Compromís.

Rosa Peris, diputada del PSPV, en la réplica a la consellera Susana Camarero. / José Cuéllar / Cortes

Llorca situó las competencias de Camarero (Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad) como los pilares fundamentales de su Consell. Y así los ha querido tratar Camarero, con una defensa su gestión en los últimos dos años y medio. La comparación recurrente con el Botànic en construcción de vivienda pública ha ido acompañada de guiños a Vox, que no se ha mostrado beligerante con la vicepresidenta.

Vivienda

El diputado de ultraderecha, Miguel Pascual, ha vinculado las rebajas fiscales que afectan a la vivienda a las propuestas de su partido y ha exigido, hasta en dos ocasiones, la derogación de la ley autonómica de vivienda que aprobaron PSPV y Compromís. “Se ha demostrado que es sectaria e inoperante”. Camarero, más incisiva con la ley de ámbito estatal, se ha comprometido solamente a “mejorar” la autonómica.

La vicepresidenta, eso sí, ha dado mucha importancia a la lucha contra la okupación, un aspecto muy marcado en la agenda de Vox, y se ha comprometido a poner en marcha una “oficina de atención a las víctimas” que ya figuraba en el programa electoral del PP pero que aún no existe a nivel autonómico, aunque sí en algunos municipios (como Alicante) por las condiciones exigidas por Vox, tal como se ha encargado de recordar el diputado de ultraderecha.

Miguel Pascual, diputado de Vox, en la réplica a la consellera Susana Camarero. / José Cuéllar / Cortes

Camarero también ha anunciado la rehabilitación de inmuebles abandonados y ha reiterado el compromiso de tener 10.000 viviendas de protección pública al acabar la legislatura (según sus cálculos, 4.400 ya están “en marcha”, aunque solo 192 finalizadas). Desde Compromís, a través de María José Calabuig, han desconfiado de las políticas de vivienda pública enumerando las propiedades en manos de empresas en las que participó el presidente actual, Pérez Llorca.

Empleo, juventud e igualdad

En materia de empleo, Camarero ha subrayado que la valenciana es la Comunidad “con más descenso de paro solo por detrás de Andalucía”, ha vinculado “el mayor dato de afiliaciones a la Seguridad Social de toda la serie histórica” a la gestión del Consell y se ha comprometido a impulsar sectores emergentes.

En juventud, la vicepresidenta ha destacado la duplicación de usuarios con Carnet Jove y se ha comprometido con un nuevo texto de la Estrategia Valenciana de Juventud para principios de 2026. La materia más sensible, sin embargo, ha sido la de igualdad. Camarero ha insistido en el incremento presupuestario, en la creación de un comisionado para la lucha contra la violencia sobre la mujer (Felipe del Baño) y en la construcción de los centros para atender a víctimas de violencia de género, uno de ellos en Elche y que la actual vicepresidenta ha nombrado, entre otras cosas, “para que acudan las compañeras del PSOE que se vean inmersas en esa violencia sexual tan de moda en su partido”.