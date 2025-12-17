La carta a los reyes de Llorca a Sánchez: de las obras hidráulicas a la Dama de Elche

Casi como un homenaje a las fechas navideñas, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado esta mañana su particular carta a los Reyes Magos en el Palacio de la Moncloa. Muchas forman parte de las peticiones históricas de la sociedad civil valenciana; otras estaban ya en los documentos que el anterior president Carlos Mazón envió al Gobierno, y algunas, las primeras, están directamente relacionadas con la recuperación tras la dana.

Son varios miles de millones, aunque es difícil cuantificar el total de la factura que Pérez Llorca quiere pasarle a Sánchez, ya que muchas de las medidas no tienen traslación económica (como la financiación de la escolarización 0-3 años). Una sensación, como también pasa con las películas navideñas, de haberlo visto ya.

El documento, de 42 páginas, enumera las 100 demandas concretas que, a su juicio, el Estado mantiene pendientes con la Comunitat Valenciana. El texto, presentado como un ejercicio de “lealtad institucional”, dibuja en realidad un relato de agravio sostenido, que se ha visto agravada también por la devastadora riada del 29 de octubre.

Las primeras peticiones se centran en la recuperación, precisamente. La Generalitat reclama la creación inmediata de una comisión mixta Estado-Generalitat para coordinar la reconstrucción, que Sánchez se ha comprometido a poner en marcha durante la hora de reunión que han mantenido hoy en Madrid.

Barrancos y presas

También se exigen las infraestructuras hidráulicas clave que siguen pendientes, como las mejoras en los barrancos del Pozalet y la Saleta; las obras de encauzamiento y drenaje de la cuenca del Poyo; el encauzamiento de los tramos peligrosos del Turia, o las presas de Vilamarxant o Cheste.

El Consell vuelve a pedir ayudas a fondo perdido para la reconstrucción, tras gastarse 2.500 millones de recursos propios, cifra el informe. El informe también pide mejorar el SAIH (sistema de seguimiento hidrológico), así como construir alternativas a pasos a nivel o subterráneos inundables.

Llorca también ha pedido la exención de la tributación de las ayudas, fondos europeos para la reconstrucción o que se construyan 250 viviendas industrializadas en zona dana. En clave reconstrucción también se pide una empresa mixta para ejecutar infraestructuras hidráulicas.

Del Corredor Mediterráneo al agua

En clave económica, pide medidas para incentivar la economía y el empleo, como apoyo a la inversión en la industria aeroespacial o un nuevo plan Moves para la compra de vehículos eléctricos. También se pide un reconocimiento del liderazgo valenciano en el sector del chip, con una comisión bilateral.

Este apartado se centra especialmente en las infraestructuras estratégicas. Pide un convenio de 300 millones con el Ministerio de Transportes, y sobre el corredor mediterráneo, la ejecución de la estación central y el túnel pasante, o el plan de cercanías 2017-25, con 1.486 millones y pendiente de ejecutar en buena medida. Solo el túnel y la estación son 2.200 millones.

Se suman otras reivindicaciones pendientes, como la ampliación de los aeropuertos, el tren de la costa o el soterramiento de las vías en Alfafar-Sedaví y Benetússer.

En materia de agua, obviamente el documento de Llorca recoge las exigencias habituales del PPCV, como las obras hídricas pendientes, el trasvase Tajo-Segura o la creación de la agencia estatal del agua.

Guiños al lobby turístico, nuclear y cerámico

En materia empresarial hay varios guiños a los lobies. Llorca hace suya la defensa nuclear de Mazón y pide prorrogar Cofrentes. También ayudas específicas al sector cerámico. Y, como gesto al sector hotelero, actualizar el precio del programa Imserso.

El tercer bloque de demandas aborda la cuestión social (“Mejorar la vida para las personas”) y señala como conflicto de fondo la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014. La Comunitat Valenciana se declara la peor financiada de España y reclama un fondo transitorio de nivelación de 1.782 millones de euros, así como un mecanismo de compensación de deuda que alivie un endeudamiento que considera estructuralmente injusto.

En materia social, se reclama un plan estatal de vivienda donde el Gobierno realice el mismo esfuerzo que las autonomías, y celeridad en el proyecto concreto del Cuartel de Ingenieros de València, así como cesión de viviendas de la Sareb.

Devolución de menores migrantes

Llorca incorpora a su relato ante Moncloa algunos de los compromisos adquiridos con Vox. Uno de ellos es financiación para la aplicación de la ley de extranjería, además de más agilidad en las citas en las oficinas de extranjería. En esta materia, se pide la derogación del decreto de reparto de menores migrantes, por la falta de recursos y de planificación. “Pensamos que donde mejor está un menor es junto a su familia y por eso instamos al Gobierno a colaborar en la búsqueda de fórmulas legales que han llegado a nuestra comunidad vuelvan con sus padres”, señala el texto.

El documento ("100 acciones para avanzar juntos") toca por último la cuestión identitaria. Se pide, por ejemplo, que la prueba de acceso universitaria permita a los alumnos hacer solo una prueba: o castellano y literatura o valenciano y literatura, tanto aquí como en el resto de territorios con lengua cooficial.

Derecho civil y webs estatales en valenciano

También se reclama al Gobierno que “reivindica y reconozca” la indentidad valenciana, “especialmente el nombre del territorio como Comunitat Valenciana” y “el nombre de nuestra lengua como valenciano”. También exige que las web oficiales incluyan el valenciano como versión, junto a euskera, gallego y catalán. Por último, reclama la devolución de la Dama de Elx, la devolución a Orihuela del Llibre dels repartiments” o impulsar el derecho civil valenciano.