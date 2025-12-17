Martínez Mus desgrana los 110 millones de inversión para los puertos de Dénia, Xàbia y Torrevieja

Con el foco puesto en el nuevo departamento de Reconstrucción, el conseller de Infraestructuras y Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha realizado una intervención en la que ha ratificado proyectos e intenciones del Consell hacia la provincia de Alicante y con escasas novedades. No hay que olvidar que el nuevo vicepresidente tercero asumió recientemente parte de las competencias del teniente general Gan Pampols. Así, los principales anuncios han servido para arrojar luz en el detalle de las actuaciones previstas en los puertos de Dénia y Xàbia, que serán de más de cinco millones cada uno; además del de Torrevieja, de 100 millones que visitó hace unos días el presidente Juanfran Pérez Llorca y para donde se ha proyectado la urbanización del entorno portuario y la construcción de un centro de ocio.

En este ámbito, el titular autonómico ha confirmado la redacción del proyecto del paseo marítimo de La Vila que "verá la luz en 2026". En cuanto a las dos poblaciones costeras de la Marina Alta, ha apuntado a la construcción de un otro paso en la localidad dianense y, para la javiense, un aparcamiento y un mirador. "Sin olvidar el impulso a los dragados en Santa Pola, Dénia o Cullera, totalmente olvidados por el Botànic", ha añadido. Para estas infraestructuras ha recordado la instalación de placas fotovoltaicas en Xàbia, Altea, Santa Pola y La Vila Joiosa.

La diputada Maria José Salvador muestra el informe de la Sindicatura de Comptes a Martínez Mus. / José Cuéllar/ Corts Valencianes

Movilidad

En materia de transportes, Martínez Mus ha avanzado que "en las próximas semanas, las mejoras de los contratos serán una realidad" como en el caso de la Marina Baixa. Precisamente en el tema de las concesiones del transporte público es donde mayor confrontación ha tenido con la oposición. En primer lugar, a cuenta del reciente informe de la Sindicatura de Comptes y las obras del metro en el área metropolitana de Valencia y por las deficiencias de la línea que da servicio en l'Alcoià- Comtat. El conseller ha respondido tanto a Compromis como al PSPV-PSOE que a su llegada al gobierno autonómico estaban caducadas el 95 % de las concesiones, entre las que ha incluido la conexión entre las localidades del interior de la provincia.

Respecto a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), la diputada socialista y ex consellera Maria José Salvador ha recriminado al responsable del Consell la falta de mantenimiento y seguridad que han detectado según resoluciones expuestas por la Agencia de Seguridad Ferroviaria y que afectan sobre todo a la Línea 1 de València, la más afectada por la dana del pasado año. Como réplica, Vicente Martínez ha expuesto el documento de la agencia en referencia a las instalaciones.

Imagen de la asamblea autonómica valenciana en la jornada matutina. / José Cuéllar/Corts Valencianes

Ya en el ámbito alicantino, la disputa la ha capitalizado el E-TRAM de Elche, pues Salvador ha lamentado una nueva firma de convenio "sin saber lo que van a hacer", a lo que el conseller le ha contestado que los socialistas eran unos "negacionistas" de este transporte para la localidad ilicitana. También ha habido hueco para una valoración suscita de las obras de la estación central en Alicante del TRAM, donde Martínez Mus ha resaltado que "avanza a buen ritmo".

Por lo demás, el responsable de Infraestructuras ha recuperado parte de las inversiones previstas en la presentación de presupuestos de 2025. Es el caso del plan para la EPSAR y el desbloqueo de proyectos de depuración como el de Elche, entre otras. "El objetivo es alcanzar el 45 % de agua depurada en la Comunidad", ha asegurado desde la tribuna un Martínez Mus que no ha tenido gran contestación en la cámara valenciana. En cuanto a carreteras, la Ronda Sud en la ciduad ilicitana y el desdoblament de la CV-95 entre Torrevieja y el hospital comarcal han vuelto a salir a escena; pero sin tiempo para concretar.

Las comparecencias se reanudarán este jueves con la intervención del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a las 10 horas y a continuación el alicantino José Antonio Rovira se estrena como conseller de Economía y Hacienda, departamento que asume tras la salida de Ruth Merino del Consell.