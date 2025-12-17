Esto es lo que pide Vox en la Diputación de Alicante para 2026: 42 millones y un paquete de nuevas subvenciones

Vox ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de presupuestos de la Diputación de Alicante para 2026 con una batería de enmiendas que plantea abrir nuevas líneas de ayudas y convenios en áreas como el empleo, la industria, la protección civil o el apoyo a sectores productivos. La formación ultra sostiene, a través de su portavoz en la institución provincial, Gema Alemán, que su propuesta pasa por “redistribuir 42 millones eliminando gasto superfluo” y dirige el foco a partidas que encuadra en igualdad, vivienda, cooperación internacional o participación ciudadana, entre otras.

En el documento de enmiendas trasladado por Vox se detallan trece propuestas de adición, todas con el mismo esquema: altas de crédito en programas concretos y bajas por el mismo importe en el capítulo 4 de transferencias corrientes. Sumadas, las cantidades incluidas en esas 13 enmiendas ascienden a 42 millones de euros, con medidas de alcance provincial y otras con destino muy territorializado.

Industria

La partida de mayor volumen es la creación de una subvención para el fomento y formación profesional de la industria aeroespacial, con 12 millones (4 millones para formación profesional, 4 para cadena de suministro y 4 para infraestructuras). Vox también propone 4 millones para apoyar a la industria agroalimentaria (formación, compensaciones por costes y promoción de empleo local) y 30.000 euros para promoción internacional de iniciativas empresariales locales, citando como ejemplo proyectos estratégicos como “Palmera Tech”.

En el eje de empleo, el grupo plantea reservar 3 millones para “Ayudas al Empleo Juvenil”, a través del programa de Fomento del Empleo, con el objetivo de crear una línea específica de subvención.

Otra de las enmiendas relevantes por importe se dirige al sector pesquero tradicional, con 6 millones para “incentivos al relevo generacional”, compensaciones por restricciones europeas y promoción económica de cofradías. En el ámbito rural, Vox propone 5 millones adicionales para subvenciones de caminos rurales —con el argumento de reasignar fondos ambientales al mantenimiento básico— y 3 millones para “Vivienda Digna en el Medio Rural y la Lucha contra la Despoblación”, orientada a rehabilitación de viviendas, incentivos municipales y estudios técnicos.

Emergencias

La formación también solicita 2 millones para estudios técnicos y prevención de emergencias provinciales, incluyendo formación municipal, dentro del programa de Protección Civil. Además, incorpora una enmienda de 1 millón para convenios y estudios vinculados a la conexión ferroviaria Tram-aeropuerto y a un “sistema de transporte eficiente” en la Vega Baja, con acciones de análisis y campañas de sensibilización.

Varias enmiendas se plantean con destino municipal concreto. Vox propone 3 millones para “Obras y Mantenimiento Urbano Esencial en Elda” (actuaciones urgentes de seguridad, salubridad e infraestructuras urbanas) y 1 millón para la remodelación de la calle Gran Bretaña en el polígono industrial Campo Alto de Elda, mediante estudios técnicos y asistencia municipal. Asimismo, plantea 1 millón para asistencia técnica con vistas a un nuevo centro educativo en San Miguel de Salinas (viabilidad y apoyo técnico al Ayuntamiento). Completa el paquete una enmienda de 1 millón destinada a ayudas municipales para personas mayores con pensión mínima, con subvenciones y estudios de impacto.

Negociación

Las alegaciones de Vox llegan en un escenario de negociación presupuestaria marcado por la regla de gasto. El gobierno del PP ha defendido que la institución renuncia en 2026 a “grandes proyectos” y que, con la normativa estatal vigente, debe “centrarse en lo importante”, según expusieron en la presentación de las cuentas el pasado lunes las vicepresidentas Ana Serna y Marina Sáez. En ese marco, Serna señaló: “Cuando podamos hacer uso de remanentes, que acumulamos casi 400 millones, habrá posibilidad de algún gran proyecto”. El anteproyecto mantiene a cero la partida del palacio de congresos de Alicante y el equipo de gobierno no ha aclarado qué enmiendas de la oposición asumirá finalmente.

En paralelo, el PSOE ha registrado 104 enmiendas para desviar alrededor de 60 millones, mientras Compromís ha optado por no presentar propuestas y ha anticipado el voto en contra al considerar que “el gobierno de Toni Pérez ha renunciado al diálogo”. En el debate político, el portavoz socialista, Vicente Arques, ha calificado las propuestas del PP como “muy continuistas y conservadoras”, mientras desde Vox se insiste en la existencia de “gasto ideológico y superfluo” y en la necesidad de reordenar prioridades.