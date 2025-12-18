La consellera de Justicia denuncia el "caos" de la reforma judicial "impuesta por el Gobierno"

La consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha defendido este jueves en las Cortes una hoja de ruta "continuista para la legislatura", centrada en la digitalización, la agilización de los procedimientos y la implantación de la Ley de Eficiencia de la Justicia. Un apartado en el que ha habido reproches al Gobierno central por aprobar una ley de ese calado, sin negociación con las comunidades autónomas y sin aprobar las plazas de necesarias de jueces que a ellos les corresponden. En su diagnóstico, ha denunciado una insuficiencia estructural que lastra la prestación del servicio público de Justicia y ha acusado al Gobierno central de falta de lealtad institucional y de dejar “desamparadas” a las comunidades autónomas en el proceso de reforma del sistema judicial.

Uno de los ejes centrales de su intervención ha sido la modernización tecnológica de la Justicia. La consellera ha reconocido que la Administración de Justicia va rezagada respecto a los avances sociales y tecnológicos y ha subrayado que la digitalización “ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación”. En este ámbito, ha destacado el despliegue completo del nuevo sistema de gestión procesal Just@, en el que la Generalitat ha ejecutado 15 millones de euros, y que permitirá reducir este año cerca de un 75 % el gasto en papel, además de liberar espacio y recursos en las sedes judiciales.

Expediente digital

Asimismo, ha avanzado el proceso de digitalización de los registros civiles, con la incorporación de los tomos desde 1950 hasta la actualidad y el objetivo de completar los periodos anteriores, así como la digitalización de trámites como las uniones de hecho o el registro de asociaciones.

En relación con la implantación de la Ley de Eficiencia, Martínez ha asegurado que en la Comunidad ya se ha completado el diseño e implantación de la nueva estructura organizativa de la Oficina judicial de los Tribunales de Instancia, aunque ha criticado la falta de recursos y de acompañamiento del Ministerio de Justicia. A su juicio, la transformación en un año de una estructura judicial del siglo XIX ha generado “un auténtico caos” y ha supuesto un problema añadido a los que ya arrastra el sistema. Frente a ello, ha defendido que la Generalitat ha actuado desde el diálogo y el consenso con los operadores jurídicos, negociando relaciones de puestos de trabajo y plazas.

La consellera también ha alertado del impacto que tendrán las nuevas competencias derivadas de los delitos sexuales, al considerar insuficiente la creación de solo cinco nuevas plazas, lo que podría provocar una mayor sobrecarga de los órganos judiciales y un perjuicio para la atención a las víctimas. En paralelo, ha anunciado una inversión de dos millones de euros para impulsar la mediación como vía alternativa de resolución de conflictos.

Lentitud de los procedimientos

En materia de agilización de la Justicia, Martínez ha reconocido problemas estructurales como la lentitud de los procedimientos, la falta de juzgados y de letrados de la Administración de Justicia y sobrecargas de trabajo que en algunos casos alcanzan el 300 % con esperas de hasta tres años para los juicios. Entre las medidas adoptadas, ha citado la aprobación de una nueva orden para regular las bolsas de empleo y facilitar la incorporación inmediata de personal interino, así como el inicio de procesos de estabilización del personal temporal. Además, ha destacado la dotación de cinco millones de euros para mejorar el complemento autonómico transitorio de los funcionarios de Justicia valencianos, pese a la situación de infrafinanciación.

La consellera ha defendido también la necesidad de contar con infraestructuras judiciales dignas, modernas y accesibles. En este sentido, ha recordado la puesta en funcionamiento del nuevo Palacio de Justicia de Gandía en 2025, la apertura de los de Llíria y Alzira a principios de 2026, la finalización de las obras de reforma del Tribunal Superior de Justicia el próximo año y el avance en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Alicante, el único proyecto de esta provincia al que ha aludido. La oposición le ha reprochado que la comparecencia parecía "el día de la marmota", porque los anuncios eran los mismos tanto de la propia Martínez como de sus antecesoras y ha criticado el retraso en los proyectos. Sin embargo, la consellera ha achacado los retrasos de los proyectos a adaptarlos a las necesidades de la nueva Ley de Eficiencia.

En el ámbito social, Martínez ha reiterado el compromiso del Consell con la justicia gratuita y ha pedido no generar alarmismo, subrayando que se trata de una prioridad del Gobierno valenciano. Ha destacado la red de 37 oficinas de atención integral a las víctimas, con servicios psicológicos y sociales, los 66 puntos Justiprop y la puesta en marcha de protocolos específicos para la atención a víctimas de la ocupación de viviendas. Asimismo, ha incidido en la necesidad de cuidar al personal que presta estos servicios de atención a las víctimas.

Participación ciudadana

Por último, la consellera ha abordado las competencias en materia de transparencia y participación ciudadana, que asume su departamento tras el reciente decreto. Ha situado la rendición de cuentas y la participación como ejes para combatir la desconfianza institucional en un contexto de polarización y ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión del documento electrónico para mejorar la publicidad activa de los altos cargos, así como la creación de una sección en GVA Oberta para consultar el Registro de Asociaciones. En estas acciones de transferencia también se refirió a la posibilidad de verificar telemáticamente los títulos de los altos cargos de la Generalitat. También ha recordado el inicio del procedimiento para presentar en las Cortes un Proyecto de Ley de Señas de Identidad, con el objetivo de proteger la idiosincrasia del pueblo valenciano de ataques contra estos símbolos.