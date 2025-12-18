El nuevo conseller de Presidencia se centra en la defensa del valenciano ante la desconfianza de la izquierda y de Vox

Una de las dos nuevas consellerias creadas por el nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha presentado este jueves en las Cortes con el titular del departamento, José Luis Díez Climent, también vicepresidente segundo. El conseller de Presidencia, hasta hace poco director general de Proyectos Estratégicos, que ha sido señalado por ser “quien llevó a Mazón a Nueva York en Santa Faz para evitar que alguien le chillara”, según ha dicho la diputada socialista Mercedes Caballero, se ha mostrado conciliador, aunque no por eso ha evitado críticas de la izquierda y exigencias de Vox.

Uno de los aspectos que más ha querido abanderar ha sido la defensa del valenciano y de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), leyendo el preámbulo de su ley de creación y pidiendo consenso lingüístico, además de “normalizar el valenciano en la calle, en las casas y en las escuelas”. Ha llegado a afirmar, incluso, que el valenciano “debe estar en pie de igualdad con el castellano”, y ha recordado que es la primera vez que la Política Lingüística la asume Presidencia.

Queremos normalizar el valenciano en la calle, en las casas y en las escuelas José Luis Díez Climent — Conseller de Presidencia

Tras este discurso Joaquín Alés, de Vox, le ha interpelado sobre la catalanidad o no de la lengua, centrando su intervención en este tema casi en su totalidad, así como en las labores de la AVL, aspectos en los que el vicepresidente segundo no ha querido polemizar. Por su parte, desde el PSPV han afeado la referencia al fomento “del valenciano que se ha hablado toda la vida”, según ha dicho Díez, mientras que Compromís ha recriminado la reducción del valenciano en À Punt y la retirada de parte de las subvenciones para su promoción. “Tienen la oportunidad de demostrar que se creen el valenciano o que lo quieren acabar de arrinconar”, decía la valencianista Nathalie Torres ante la defensa que el conseller ha hecho del valenciano.

La diputada socialista, Mercedes Caballero, durante el debate en las Cortes. / José Cuéllar / Cortes

Otro de los aspectos tratados ha sido la proyección exterior, que en su departamento se promocionará, y ha clamado por conseguir inversiones extranjeras y de empresas, especialmente de nuevos sectores como el aeroespacial o la defensa. En este aspecto ha defendido también la captación de fondos europeos, un aspecto rebatido por Compromís, a través de Aitana Mas, que le ha recordado que en 2024 la Generalitat "se dejó sin ejecutar 863 millones" de estas ayudas. Mas, además, ha pronosticado que la Conselleria de Presidencia servirá para “preparar la candidatura de Llorca en 2027”.

Su conselleria sirve para preparar la candidatura de Llorca en 2027 Aitana Mas — Diputada de Compromís

La situación de À Punt también ha sido objeto de debate. Díez asume desde sus competencias “la consolidación del nuevo modelo de medios de comunicación”, defendiendo la ley que modificó el órgano rector de la radiotelevisión autonómica y siendo criticado por lo que identifican la politización del canal, con la presencia de exdiputados como Toni Cantó, con el aumento del castellano y con resultados de audiencia discutidos.

Además de explicar las funciones técnicas de su cartera, de relaciones institucionales, con otras administraciones y territorios, de comunicación y para “constatar los resultados” de sus políticas para “hacerlas más eficaces, Díez también se ha referido a la despoblación, a la “sensibilidad municipal” del Consell y ha dado especial importancia a la promoción del deporte, tanto en el formato de eventos como de su práctica desde las edades más tempranas. En el primer caso, ha puesto como ejemplos el maratón Elche-Alicante, la copa del mundo de Cyclo-Cross de Benidorm o el Gran Fondo World Series de La Nucia.