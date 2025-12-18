Rovira carga contra la quita de la deuda y reclama el fondo de nivelación: “No llegaría a Cataluña y la quita sí”

José Antonio Rovira ha estrenado este jueves su nueva etapa como conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública en la comparecencia ante las Cortes para exponer las líneas generales de su departamento. Ha agradecido el trabajo de la exconsellera Ruth Merino y ha situado como prioridad inmediata la reforma del sistema de financiación autonómica, que considera “urgente” tras 16 años sin actualizarse. “Hay que establecer un gasto de nivelación para los servicios públicos fundamentales, con criterios de población ajustada, más autonomía y flexibilidad fiscal”, ha afirmado.

El conseller ha advertido de que una condonación de deuda sin una revisión previa del modelo “no tiene sentido alguno”, al generar nuevos déficits, y ha defendido la alternativa de un fondo transitorio de nivelación “mucho mejor que la quita de la deuda”.

“El problema es que el fondo de nivelación no llegaría a Cataluña y la quita sí”, ha destacado. Rovira ha lamentado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “actúe con la mirada puesta en Cataluña” y ha criticado que la condonación se haya planteado con “intereses partidistas”. “Así es como se gobierna este país desde Madrid”, ha dicho.

Rovira ha sostenido que el Gobierno valenciano “baja impuestos y sube recaudación” frente a lo que ha calificado de “infierno fiscal del Botànic”. Ha defendido que las rebajas aplicadas en el IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales han supuesto un ahorro real de más de 270 millones desde enero de 2024, incluyendo la bonificación del 99 % en herencias y donaciones entre parientes cercanos y la rebaja del 8 al 6 % en la compra de vivienda para jóvenes de hasta 35 años. “Nuestra comunidad es la peor financiada y la que más presión fiscal sufrió”, ha argumentado.

El conseller ha reivindicado que ese alivio fiscal es compatible con un refuerzo de los servicios básicos. Ha asegurado que el gasto ha aumentado un 17 % en Sanidad, un 12 % en Educación y un 20 % en Servicios Sociales, hasta alcanzar los 1.900 millones, y que la Comunidad Valenciana cumple la regla de gasto “junto a La Rioja”. También ha destacado que el déficit “ha pasado del 3 % al 1 %”, después de que el Botànic dejara “más de 3.800 millones”.

Rovira ha situado como otra prioridad la aprobación de los presupuestos de 2026, “la principal herramienta de gestión económica y financiera del Consell”. En tono crítico con Pedro Sánchez, ha recordado una frase del propio presidente. “Un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Lleva tres años sin gobernar nada”, ha ironizado antes de asegurar que el Ejecutivo autonómico trabaja para que las cuentas estén aprobadas con prioridad para la zona afectada por la dana y manifestar su intención de contar con el apoyo de Vox, además del resto de los grupos de la oposición. “Diana Morant dijo que estaba para ayudar, pero se le ha olvidado pronto”, ha apuntado.

En el bloque de gestión, Rovira ha anunciado que antes de fin de año se aprobará un decreto ley de medidas urgentes contra la hiperregulación “para facilitar la creación de empresas y startups y reducir cargas a las personas vulnerables”. También ha citado el Plan Simplifica como instrumento para lograr una administración “más ágil y orientada al ciudadano” y ha avanzado un plan de optimización inmobiliaria para reagrupar servicios, reducir alquileres y dar uso a los bienes improductivos.

Según ha detallado, el Consell heredó 658 inmuebles sin valorar de un total de 2.620 y ha reducido esa cifra a 114. En recursos humanos, se ha comprometido a continuar con el plan 2024-2027 para reducir la temporalidad, modernizar los procesos de selección y reforzar la capacitación del personal.

La oposición ha cargado contra el discurso económico de Rovira. El socialista Toni Gaspar ha asegirado que la política fiscal del Consell consiste en “perdonar millones al 0,5 % de los valencianos y decirle al resto que se apañe con la sanidad y la educación”, ha reprochado la falta de gestión y ha alertado de que Hacienda “no necesita comprar todo lo que Vox le reclama”.

Desde Compromís, Aitana Mas ha cuestionado la salida de Merino y el nombramiento de Rovira, a quien ha recordado que “se fue por patas a Alicante el día de la dana”. “La realidad aplasta a su relato”, le ha espetado, vinculando las rebajas fiscales a la precariedad y al coste de la vivienda.

Vox, en cambio, se ha atribuido la autoría de las reformas tributarias: “Gracias a Vox se está consiguiendo la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad Valenciana”, ha manifestado la diputada Teresa Ramírez, quien ha cifrado el ahorro en 199 millones y ha destacado que ha beneficiado “a dos millones de contribuyentes, el 87,5 % del total”.