La exjefa de gabinete de Pradas: "A las 20.30 vino el president [Carlos Mazón], se paró el Cecopi, bajaron a recibirlo y tomó el mando"

La exjefa de gabinete de Salomé Pradas, la periodista Silvia Soria, declara como testigo en el juzgado de la dana. Será la última comparecencia de los testigos antes del parentesis navideño. Soria ha llegado temprano a los juzgados de Catarroja y ha atendido brevemente a los periodistas para asegurar que venia a colaborar con la justicia y contar todo lo que vivió el 29 de octubre, como jefa de gabinete de la entonces consellera de Justicia e Interior y mando único de la emergencia.

Detalle sobre Mazón: tomó el mando al llegar al Cecopi

Soria ha declarado un detalle relevante respecto a los indicios que recaba la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, respecto al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de cara a una posible exposición razonada ante el TSJCV, el tribunal competente para investigarlo, ya que mantiene su aforamiento al seguir como diputado. "A las 20.30 vino el president, se paró el Cecopi, bajaron a recibirlo y tomó el mando", ha declarado Silvia Soria, según varias fuenes conocedoras de su declaración.

Reunión previa pero no centrada en la emergencia

La jefa de gabinete de la consellera de Justicia e Interior, responsable de las competencias en Emergencias, confirmó que el 28 de octubre no se celebró ninguna reunión exclusiva ante el episodio de lluvias del que la Agencia estatal de meteorología avisaba (Aemet) alertaba desde la semana anterior. Únicamente hubo una reunión de "dirección" de la conselleria en la que sí comentaron Emilio Argüeso (entonces secretario autonómico de Emergencias) y Alberto Martín Moratilla (entonces director general de Emergencias), sí informaron sobre las previsiones que había, los avisos enviados a las poblaciones o "cómo se actuaba en estos casos" porque Martín Moratilla "es bombero". Aunque la reunión fue más para "cosas burocráticas". En el Centro de Coordinación de Emergencias sí que hubo una reunión previa al día de la dana, pero nadie de la conselleria acudió, tal como declaró una testigo.

El acento sobre los técnicos Suárez y Basset

La jefa de gabinete de Pradas ha seguido la línea argumental planteada por su exjefa en la declaración judicial del 11 de abril y ha puesto el acento en los técnicos Jorge Suárez (subdirector de Emergencias) y José Miguel Basset (Inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, ya jubilado).

"Suárez nos puso el foco en la Ribera"

De hecho, Silvia Soria ha asegurado que la consellera y su equipo se desplazaron a Carlet el día de la dana porque "nos puso el foco en la Ribera Alta, nos puso al día de todos los barrancos, pero el foco en Ribera y por eso fuimos a Carlet. Un viaje innecesario que retrasó todo el operativo de la emergencias. De hecho, al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado) convocado a las 17 horas llegaron "peladito".

Menciones a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé

La exjefa de gabinete también ha querido poner el foco en la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sobre quien la defensa de la exconsellera no cesa de destacar que "codirigía" la emergencia (aspecto descartado por la jueza de la dana). Por ello, Soria ha defendido que las conversaciones que Pradas mantuvo con Bernabé, ésta se mostraba "muy tranquila" y les informó que a las 18 horas de ese día acababa el episodio de lluvias.

El Es Alert "a las 19 horas"

También ha defendido que del Es Alert no se habló hasta las 19 horas como defendía Pradas. Un detalle desmentido por todos los testigos del Centro de Coordinación de Emergencias y los propios vídeos entregados a la causa. Desde las 17.15 horas ya se comenta en el Cecopi que se pueden enviar mensajes masivos a las zonas afectadas (es el Es Alert, que se menciona sin decir el nombre). Aunque Soria incluso ha asegurado que de los mensajes masivos ya se hablaba "desde el día anterior".