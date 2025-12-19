El PP de Alicante brinda por la Navidad en "familia"

El PP de Alicante ha celebrado un brindis de Navidad en un formato contenido y muy ligado al ámbito institucional. El encuentro, que ha tenido lugar en el restaurante Teselas, en la Explanada, ha estado encabezado por el alcalde de Alicante y presidente del PP local, Luis Barcala, y ha evidenciado una fotografía de un partido con su centro de gravedad claramente situado en la acción de gobierno del Ayuntamiento.

El acto ha reunido a cargos públicos, asesores y perfiles próximos al equipo municipal, mientras que la presencia de afiliados de base ha sido reducida. Una imagen que refuerza la percepción de un PP local centrado en el día a día institucional del alcalde y su equipo gobierno.

Barcala, acompañado por su esposa, Sagrario Martín-Montalvo, ha posado junto a su "dos" en la dirección local, la secretaria general del PP de Alicante, concejala y diputada provincial, Cristina García; el vicealcalde, Manuel Villar; y otros ediles del equipo de gobierno como Julio Calero, Begoña León o Antonio Peral. También han participado cargos de confianza en el Ayuntamiento, como la jefa de Gabinete de Alcaldía, Lorena Capó, la responsable de Protocolo, Natalia Pérez y el asesor Luis Miguel Sánchez.

Perfiles

Entre los asistentes han figurado además perfiles con trayectoria política o institucional vinculados al espacio popular. Es el caso de Mari Carmen Sánchez, exvicealcaldesa de Alicante con Ciudadanos y actualmente asesora del PP en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, o de Manuel Jiménez, expresidente de la Federació de Fogueres y exconcejal, que en los últimos tiempos ha recuperado visibilidad en los círculos próximos al PP y en el ámbito festero, tras volver a presidir la hoguera Florida Portazgo, junto a otros cuatro festeros.

También se ha dejado ver Andrés Llorens, exconcejal y expresidente de la Federació de Fogueres durante la etapa de Sonia Castedo, que recientemente se ha ido distanciando del sector afín a la exalcaldesa para aproximarse al de Barcala, así como Miguel Valor Climent, hijo del exalcalde Miguel Valor, que tras un paso fallido por Ciudadanos está de vuelta en el entorno popular.

Otros asistentes en el brindis navideño del PP de Alicante fueron Vicente Cutanda, miembro del Consell de l’Audiovisual y padre de la portavoz municipal Cristina Cutanda; Juan de Dios Bermúdez, expresidente de la Federación Alicantina de Moros y Cristianos y de la Hoguera La Ceràmica y padre de una asesora municipal del gobierno de Barcala; Luis Alfonso Morata, presidente de la hoguera La Torreta y número 15 en la lista electoral del PP en 2023, por lo que si se produjera otra salida precipitada de algún concejal, pasaría a formar parte del equipo de gobierno. Del mundo de la fiesta también se dejó ver David Golf, presidente de la Hoguera Florida-Plaza La Viña.