La Diputación de Alicante, condenada a pagar complementos salariales a un liberado sindical

La Diputación de Alicante ha sido condenada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 4 de Alicante a abonar complementos salariales de nocturnidad y festividad que dejó de pagar a un funcionario durante varios ejercicios. La sentencia estima el recurso presentado contra el silencio administrativo de la institución provincial y reconoce el derecho a percibir las cantidades adeudadas, con intereses legales y costas.

La demanda la ha presentado la abogada Eva Alós en nombre del sindicato SPDA, en representación de un trabajador de la Diputación que cuenta con dispensa de asistencia al puesto de trabajo por su actividad sindical. El conflicto se centra en la retirada de los complementos de nocturnidad y festividad durante los periodos de vacaciones anuales, pese a que se trata de conceptos retributivos ligados de forma habitual a su puesto.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo considera probado que la institución provincial dejó de abonar esos complementos en las nóminas correspondientes a varios años y que no respondió a la reclamación formulada en vía administrativa, lo que dio lugar al recurso judicial. La sentencia destaca que la cuestión no es si esos conceptos están vinculados a la prestación efectiva de servicios, sino que no puede producirse un perjuicio económico por razón de la actividad sindical.

En este punto, la resolución recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe cualquier diferencia de trato por afiliación o actividad sindical, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha establecido que los empleados públicos que trabajan habitualmente en festivos o en horario nocturno tienen derecho a que esos complementos se incluyan también en la retribución de sus vacaciones.

Contradicción

El fallo añade, además, que la propia Diputación incurre en una contradicción, ya que desde este año abona estos complementos en periodo vacacional tras un acuerdo adoptado en la Mesa General de Negociación, a la vista de la doctrina del Supremo. Ese acuerdo, sin embargo, no se aplicó con carácter retroactivo, lo que llevó al trabajador a reclamar las cantidades correspondientes a los cuatro ejercicios anteriores no prescritos.

El juzgado estima íntegramente el recurso y condena a la Diputación a pagar un total de 870,56 euros por los complementos de festividad y nocturnidad correspondientes a los ejercicios de 2021 a 2024, además de los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa. La sentencia impone también las costas del procedimiento a la administración provincial.

La resolución es firme y no admite recurso, de acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El fallo refuerza la línea jurisprudencial que protege la indemnidad retributiva de los representantes sindicales y abre la puerta a reclamaciones similares por parte de otros empleados públicos en situaciones análogas.