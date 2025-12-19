El juzgado rechaza los recursos de la ultraderecha y mantiene el archivo de la causa contra Mónica Oltra

El Juzgado de Instrucción 15 de Valènica ha rechazado los recursos de reforma presentados por las acusaciones populares, el partido Vox y la asociación Gobierna-te, y mantiene el archivo de la causa contra la exvicepresidenta y exconsellera Mónica Oltra , según el auto que acaban de notificar a las partes. La decisión aboca a la causa a depender de nuevo de la decisión que adopte la sección cuarta de la Audiencia de València , que ya revocó los archivos anteriores decididos por el titular del Juzgado de Instrucción 15 de València.

La decisión adoptada ahora por la jueza sustituta, Ana Lillo, en el Juzgado de Instrucción 15, cuenta con el apoyo de la Fiscalía Provincial de València, que también solicita el archivo de la causa contra la exvicepresidenta, por el presunto encubrimiento, del que no se ha encontrado indicios, de los abusos sexuales que un monitor, marido de la exvicepresidenta, cometió contra una menor tutelada por la Generalitat, en un centro de menores y por los que cumple ya condena.

El titular del Juzgado de Instrucción 15 Vicente Ríos denegó el 27 de junio en un auto la apertura de juicio oral conta Mónica Oltra y catorce acusados más (inicialmente eran 16 acusados) y acordó el sobreseimiento provisional de la causa. El auto llegó justo tres años después de la dimisión de Oltra, el 21 de junio como vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas y portavoz del Consell del Botànic.

Tanto el juez como el fiscal del caso consideran que "los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal alguna; pero es que, además, no existe absolutamente ningún indicio de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes". Y por tanto, añade, "estimo que nadie debe ser juzgado sin que exista un solo indicio racional de criminalidad contra el mismo y, en conciencia, reitero que no los aprecio en la conducta de los encausados".