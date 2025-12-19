Llorca niega que conociera la denuncia de agresión sexual contra el alcalde de Jérica y apela a la presunción de inocencia

El president de la Generalitat y secretario general del PPCV , Juanfran Pérez Llorca, ha negado este viernes que tuviera conocimiento previo de la denuncia por agresión sexual contra el alcalde popular de Jérica, Jorge Peiró. En todo caso, Llorca ha apelado a la presunción de inocencia y ha pedido esperar hasta la resolución judicial para tomar decisiones orgánicas. Por ahora, Peiró ha sido cesado como asesor en la Diputación de Castellón y suspendido cautelarmente de militancia por el PPCV pero retiene su acta municipal.

El PSPV había exigido que Llorca aclarara desde cuándo tenía constancia de esta investigació n por presunta agresión sexual a dos menores de edad. El popular ha asegurado que fue informado de los hechos este jueves por la dirección provincial del PP de Castellón, la encargada de supervisar los municipios de menos de 20.000 habitantes según los estatutos de la formación. Tras tener constancia, fue "automáticamente cesado" como asesor en la corporación provincial y suspendido de militancia, ha señalado el todavía número dos del PPCV pero que ejerce de líder interno de facto desde la dimisión de Mazón como jefe del Consell.

Además, ha pedido respetar la presunción de inocencia antes de tomar decisiones superiores. "Esta cuestión pasa a estar investigada en los juzgados, pero tenemos que pensar en la presunción de inocencia, esperar a que los hechos se aclaren y el juez decida", ha indicado el popular.

Llorca ha defendido que se ha actuado "de inmediato" y ha situado como un "claro ejemplo de transparencia" que esa denuncia se haya remitido a la justicia. Un hecho que ha remarcado como la "gran diferencia" respecto al PSOE. En ese sentido, ha destacado que Pilar Bernabé "habla mucho del caso de Jérica pero aún no ha trasladado a Fiscalía las denuncias en su partido", ha reprochado.

El jefe del Consell ha prometido la "expulsión inmediata" en caso de que el proceso derive en una condena judicial, si bien ha señalado que por ahora el partido no puede exigir el acta al edil.

Preguntado sobre si "confía" en la inocencia de Peiró, Llorca no se ha querido pillar los dedos y se ha limitado a señalar que confía "en que se haga justicia y que se aclare rápido".