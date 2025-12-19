El PP aprueba el presupuesto de la Diputación de Alicante en solitario tras un pleno bronco y una votación interminable

La Diputación de Alicante ha aprobado este viernes el presupuesto de 2026 en un pleno extraordinario de fuerte confrontación política, resuelto con el PP votando en solitario a favor de las cuentas y toda la oposición —PSOE, Compromís y Vox— en contra. El debate ha estado marcado por el choque sobre el uso del poder institucional, la baja ejecución de ejercicios anteriores, la reivindicación de la regla de gasto y un episodio final especialmente tenso, con la votación una a una de las 104 enmiendas socialistas, que ha prolongado la sesión durante más de media hora.

El presupuesto ha salido adelante con 15 votos a favor y 13 en contra, confirmando una dinámica ya consolidada en los últimos ejercicios: el gobierno provincial del PP aprueba las cuentas sin apoyos externos y frente a un bloque opositor que denuncia falta de diálogo y un modelo continuista.

Tenemos ahorro y capacidad de inversión, pero la regla de gasto nos impide usarlo Ana Serna — Vicepresidenta primera de la Diputación (PP)

La vicepresidenta primera y responsable de Economía, Ana Serna, ha defendido el presupuesto como “el más alto de la historia de la Diputación”, con un incremento del 7 % en soporte y asistencia a los municipios, cifras récord en carreteras, infraestructuras y ciclo hídrico o un aumento superior al 6 % en emergencias y el Consorcio Provincial de Bomberos. Serna ha resaltado el refuerzo del gasto social y el incremento de las subvenciones a entidades locales sin ánimo de lucro, además de reivindicar la solvencia de la institución, “sin deuda y con ahorro”.

El eje político del discurso del PP ha vuelto a situarse en la regla de gasto, que, según el equipo de gobierno, impide utilizar los remanentes para poner en marcha medidas como el bono consumo o planes de apoyo municipal. “Tenemos el dinero y sabemos invertirlo, pero no nos dejan gastarlo”, ha insistido Serna, reclamando al Gobierno central que levante la restricción.

El problema de la Diputación no es de presupuesto, es de ejecución y de gestión Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

Desde la oposición, el portavoz socialista, Vicente Arques ha centrado sus críticas en la ejecución presupuestaria y en la forma de elaborar las cuentas. Ha asegurado haber solicitado sin éxito reuniones previas y ha denunciado que el problema de la Diputación “no es de presupuesto, sino de ejecución”, citando como ejemplo el arrastre de partidas de planes anteriores. El PSOE ha calificado las cuentas de “conservadoras y continuistas”, reprochando el retraso en resoluciones de subvenciones y cuestionado que la institución provincial carezca de instrumentos como el Fondo de Cooperación Municipal que sí existen en otras provincias.

Pleno extraordinario en la Diputación de Alicante para aprobar el presupuesto de 2026 / Alex Domínguez

En una línea similar, Compromís ha acusado al gobierno de utilizar su mayoría absoluta sin diálogo y de mantener un modelo que, a su juicio, prioriza decisiones discrecionales frente a criterios de equilibrio territorial. Su portavoz, Ximo Perles, ha cuestionado el discurso del PP sobre el aumento presupuestario y lo ha vinculado directamente al incremento de ingresos procedentes del Estado, reprochando la contradicción entre celebrar esas cifras y criticar al Gobierno central.

Este presupuesto no responde a las necesidades reales y recorta partidas esenciales para la provincia Gema Alemán — Portavoz de Vox en la Diputación de Alicante

El pleno ha vivido uno de sus momentos más tensos en el segundo turno de intervenciones, con un cruce directo entre Perles y Bernabé Cano, diputado del PP y alcalde de La Nucia, a cuenta del impacto económico de eventos deportivos y el reparto de subvenciones. El intercambio ha derivado en reproches personales y ha obligado a intervenir al presidente, Toni Pérez, para reconducir el debate.

Vox, por su parte, ha rechazado el presupuesto al considerar que no responde a las “necesidades reales” de la provincia, mientras el gobierno provincial ha replicado cuestionando la viabilidad y coherencia de sus enmiendas.

El PP usa su mayoría para repartir recursos sin diálogo ni criterios de equilibrio territorial Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

La parte final del pleno ha estado marcada por una situación inusual. El PSOE ha pedido leer y votar una a una sus 104 enmiendas, lo que ha provocado confusión en el procedimiento, la participación de la interventora y una prolongación significativa de la votación. Toni Pérez ha llegado a calificar dos de las propuestas socialistas como “enmiendas fake” al aludir, según ha explicado, a partidas inexistentes.

Superado ese trámite, el presupuesto ha quedado definitivamente aprobado, consolidando un escenario político en el que el PP vuelve a sacar adelante las cuentas en solitario y la oposición cierra filas en el rechazo. Un patrón que se repite en los últimos ejercicios y que vuelve a evidenciar la distancia entre el gobierno provincial y el resto de grupos en una de las decisiones clave del año.