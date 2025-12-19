Sabina Goretti Galindo, exconcejala del PP en Orihuela, asciende a secretaria autonómica

Cambios en clave alicantina en la estructura del Consell. La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, liderada por el conseller Vicente Martínez Mus, ha ascendido a la oriolana Sabina Goretti Galindo como secretaria autonómica de Medio Ambiente.

Así lo ha explicado este viernes el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, que ha comparecido ante los medios tras el Pleno del Consell celebrado en el Palau de la Generalitat, en el que se han decidido una serie de nombramientos y ceses. Sabina Goretti Galindo, hasta ahora directora general del Agua, cambia de departamento (de Agricultura a Medio Ambiente) y asciende un escalafón en la estructura del gobierno valenciano y ocupará el cargo que hasta ahora ha desempeñado Raúl Mérida, también alicantino, quien fe nombrado comisionado para la recuperación tras la dana.

Galindo cuenta con una conocida trayectoria política en la Vega Baja. Licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante, fue elegida concejala del PP en Orihuela en 2015, ocupándose de diversas áreas, entre ellas Hacienda, Bienestar Social, Igualdad e Inmigración.

Sabina Goretti Galindo junto al entonces alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Cercana al entonces alcalde, Emilio Bascuñana, entre 2019 y 2022 fue nombrada concejala de Contratación, Grandes Proyectos, Modernización y Nuevas Tecnologías hasta que una moción de censura apartó al PP de la alcaldía de la capital comarcal para que accediera a la máxima representación municipal la socialista Carolina Gracia.

Salto al Consell

Un año más tarde fue nombrada directora general del Agua por parte del Consell que presidía Carlos Mazón. La procedencia de Galindo coincidía con la de su antecesor, Manuel Aldeguer, director general del Agua con el Botànic y también natural de la Vega Baja (concretamente de Guardamar), la comarca más implicada en la lucha por la llegada de recursos hídricos.

El nombramiento se produjo en agosto de 2023, cuando la Conselleria de Agricultura estaba en manos de José Luis Aguirre, de Vox, y se mantuvo en el cargo tras los cambios en el ejecutivo por la salida del partido de ultraderecha, que propició la llegada a la Conselleria de Miguel Barrachina.

Me cabe el orgullo de haber tenido la oportunidad de trabajar con Sabina Goretti Galindo, una persona dedicada y con un profundísimo conocimiento Miguel Barrachina — Portavoz del Consell

El propio Barrachina, actual portavoz del Consell, se ha felicitado por el ascenso. “Me cabe el orgullo de haber tenido la oportunidad de trabajar con una persona entregada, dedicada y con un profundísimo conocimiento de la realidad en la que ha luchado, por traer el agua, y que esta alcance los últimos de los rincones que precisa”, ha expresado ante los medios tras agradecerle “el esfuerzo que ha hecho en estos tiempos”.

Entidades vinculadas al sector agrario, como Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), han expresado su deseo de “poder continuar todos los proyectos en las líneas de trabajo abiertas con el anterior secretario autonómico”, ha dicho José Vicente Andreu, presidente de la entidad.

Lourdes Pérez Berna es experta en el ámbito de regadío y asumirá el doble cometido de luchar por el agua de todos Miguel Barrachina — Portavoz del Consell

Se refiere, en concreto, a la búsqueda de un consenso “entre la Conselleria, Confederación Hidrográfica del Segura y Agamed (Aguas del Arco Mediterráneo) para solventar la ubicación de la planta fotovoltaica de la desaladora de Torrevieja” con la finalidad de preservar los suelos “de alto valor agrícola” y “no establecer en ellos usos que vayan en detrimento de la productividad agraria”.

Sustitución

La sustituta de Galindo como directora general del Agua será Lourdes Pérez Berna. Natural de Albatera y trabajadora en la empresa de ingeniería hídrica Sacyr, Barrachina la ha descrito como una “buena conocedora” de la cartera que gestionará, ya que “participó en las obras del post trasvase Júcar-Vinalopó”, que exigieron una inversión de 33 millones de euros y se desarrollan, sobre todo, en la comarca del Medio Vinalopó para hacer llegar el agua procedente de la desembocadura del Júcar, situada en Cullera (provincia de Valencia), y distribuirla a pie de bancal.

Según el portavoz del Consell, la nueva directora general del Agua “es experta en el ámbito de regadío” y asumirá “el doble cometido de luchar por el agua de todos y que, además, esté al alcance de todos los cultivos que la Comunidad Valenciana precisa”.