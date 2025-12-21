El tapete político para la izquierda: de los problemas externos a los internos

Que la izquierda no vive un buen momento es uno de los únicos consensos en este espectro político. Al contexto mundial, marcado por el avance de las derechas, se suman los presuntos casos de corrupción que afectan a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, las denuncias por acoso contra dirigentes socialistas, una izquierda alternativa incapaz (hasta ahora) de erigir un proyecto visible y unas encuestas adversas.

"Estamos viviendo un momento muy delicado", afirma Ana Barceló. La actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, exconsellera de Sanidad y expresidenta del PSPV pide que su partido "asuma errores con transparencia y que siga siendo implacable contra la corrupción y los casos de acoso sexual, que se dan en todos los partidos". "Pero yo me refiero al mío", matiza. Otra de las propuestas para que el PSOE recupere posiciones, según Barceló, es que "dé prioridad a las preocupaciones de la ciudadanía, independientemente de que se convoquen o no elecciones".

Tenemos el reto de reconducir un ambiente político degradado y que impere el sentido común Toni Francés — Alcalde de Alcoy (PSOE)

No es la única voz socialista que expresa preocupación y autocrítica. Toni Francés, alcalde de Alcoy, la ciudad más poblada de la provincia de las que gobierna el PSOE, cree que la crisis de su partido es "la más importante en muchos años", y reconoce estar "preocupado". Para él, la manera de darle la vuelta a esta situación es "que el país siga avanzando como no lo ha hecho con ningún otro gobierno", dice defendiendo las medidas aplicadas con Pedro Sánchez como presidente. Aunque admite que "la inestabilidad es muy elevada", cree que "hay que intentar reconducirla y rehacer los pactos de legislatura para recuperar una mayoría estable".

Sin embargo, Francés cree que no solo la izquierda está en un mal momento, sino que "la política pasa por una situación delicada", y cree que su partido "tiene el reto de reconducir este ambiente político, que se ha degradado, para intentar que el sentido común impere".

La polarización también la señala como causa del mal momento de la izquierda José Antonio Amat, concejal en Elda y número cuatro de la ejecutiva del PSPV que lidera Diana Morant (el alicantino con más peso en este órgano). "Los casos en nuestro partido son más de personas concretas que estructurales, pero la derecha lo quiere mezclar todo y las políticas que se están aplicando no entran en el debate de la ciudadanía, que es justo lo que le conviene a la derecha", analiza.

Sin presupuestos y sin un apoyo parlamentario fijo, las elecciones en 2026 serán inevitables Aitana Mas — Síndica de Compromís en las Cortes

También señala a la derecha la oriolana Antonia Moreno, que fue delegada del Consell en la provincia de Alicante durante la anterior legislatura, con Ximo Puig como líder del Botànic. "Sigo viendo a Pedro Sánchez fuerte, no tanto por su capacidad de resistencia como por la oposición improductiva del PP, atrapada en el insulto, sin un proyecto reconocible", añade.

Esta postura contrasta con la de Luis Berenguer, veterano militante con experiencia en el Ayuntamiento de Alicante, en las Cortes, en la Generalitat, en el Parlamento Europeo y en el Congreso, donde fue diputado entre 1979 y 1993. Su crítica se centra en el poder que acumula Pedro Sánchez dentro del partido. "Antes los comités federales duraban dos o tres días y nadie podía pedir la palabra si no era para criticar a la ejecutiva, y ahora solo veo a militantes que aplauden como locos al secretario general", lamenta.

También cree que "las elecciones se deben celebrar cuanto antes", ya que, en caso contrario, "será un desbarajuste". "Algunos dicen que es peor que gobiernen el PP y Vox, pero dentro de cuatro años volverá a haber elecciones y tendremos otra oportunidad", apunta. Según él, el mal momento de la izquierda, tanto en España como a nivel global, procede de "prometer cosas que luego no se pueden cumplir", y hace suyas las palabras del expresidente del Gobierno Felipe González, que "en un homenaje a Javier Lambán", expresidente de Aragón fallecido en agosto, dijo que "la situación es de locos: para el PSOE el PP es el enemigo y el amigo es EH Bildu, y para el PP el enemigo es el PSOE y el amigo es Vox".

El PSOE no es la única fuerza progresista con problemas en la actualidad. Estos también existen en formaciones como Compromís, que perdió el Botànic hace dos años y medio junto al PSPV y Unidas Podemos y las encuestas no pronostican una mayoría progresista electoral, pese a los efectos políticos de la dana que asoló Valencia en 2024.

El valencianismo

"En un contexto mundial en el que la extrema derecha gobierna y avanza hace falta repensar la estrategia para ilusionar con el discurso para hacer frente a la narrativa populista de la extrema derecha, que cala en las clases sociales aunque no obedezca a sus intereses", dice Aitana Mas, síndica adjunta de Compromís en las Cortes y exvicepresidenta de la Generalitat.

Mas cree que las elecciones "serán inevitables" en España este próximo año. "No hay presupuestos, no hay apoyo parlamentario cerrado y uno de los soportes es Junts, un partido de derechas con el que se pactan cosas que incomodan a la izquierda. Esto es insostenible", concluye. La exconsellera, miembro de Iniciativa, una de las patas de la coalición Compromís, pone como ejemplo para que la izquierda se recupere al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, que "con un discurso de izquierdas ha sido capaz de movilizar el voto en una ciudad en buena parte elitista y receptora de mucha inmigración".

Alberto Ibáñez y Águeda Micó, diputados en el Congreso en grupos diferentes pese a ser los dos de Compromís. / INFORMACIÓN

Sobre las próximas elecciones, tanto generales como autonómicas, la crevillentina Mas cree en una candidatura única a la izquierda del PSOE. "Sin vetos, porque no soy sectaria", dice cuando es preguntada por las propuestas de unidad de políticos como Gabriel Rufián.

Un compañero suyo de coalición, Diego Zaragozí, que forma parte de Més (el partido mayoritario dentro de Compromís) y que es alcalde de Altea, la localidad de la provincia con más habitantes gobernada por los valencianistas, es partidario de que Compromís se presente en solitario. "Hemos ido con Podemos, con Sumar, con Izquierda Unida... pero muchas veces echamos en falta una fuerza política de estricta obediencia valenciana en nuestro territorio", afirma. Sobre el momento que vive la izquierda, cree que "es normal, con toda la que está cayendo", pero también considera que "hay partidos que son mucho menos castigados por sus votantes ante casos similares".

Más voces

Por otra parte, el exconseller Manuel Alcaraz, también de Compromís, valora que "la izquierda tiene una ausencia general de ideas y la tentación de acudir al miedo". También entiende que plantear candidaturas con otros partidos es útil, pero "durante muchos años ha habido pactos de este tipo que se han acabado rompiendo durante el mandato: eso debería hacer pensar que hace falta algo más". Según Alcaraz, "la izquierda ha renunciado a fórmulas de democracia interna a cambio de simulacros como las primarias para primar los hiperliderazgos", y aporta que existe "un déficit con el ciudadano común, porque se traslada la imagen de que la izquierda solo está con los machacados y con nadie más".

La izquierda debe acercarse a empresas y autónomos, no puede estar siempre sin dar soluciones Antonio Puerto — Alcalde de Aspe (IU)

A Alcaraz, por último, también le preocupa que en la Comunidad Valenciana, fruto de estas inercias, "el PSOE y Compromís no estén dispuestos a lanzar el mensaje relevante, que es que están preparados y dispuestos a volver a gobernar".

Otras fuerzas interpeladas para que la izquierda recupere la conexión con los votantes son Izquierda Unida, Sumar y Podemos. En el primer caso el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, cree que "el desencanto de la ciudadanía" existe por "como suben los precios de los alimentos esenciales y ver que no hay respuesta a la vivienda".

Si la izquierda quiere mantener y ganar gobiernos tiene que enfocarse en la agenda social Xavier López — Cocoordinador de Sumar en la Comunidad Valenciana

Según él, desde la izquierda "tiene que haber un acercamiento y un trabajo paralelo con empresas y autónomos, que son los que toman la iniciativa para generar riqueza y empleo: la izquierda no puede estar siempre con mensajes endemoniados sin dar soluciones", y propone también un "pacto de estado por una sanidad y una educación públicas y de calidad para que no se permita el manoseo según quien gobierne".

José Antonio Fernández Cabello, que fue coordinador de EUPV en Alicante, cree que la fórmula está "en una propuesta global de reparto de la riqueza, con una fiscalidad más solidaria y con una solución para la vivienda" para que la izquierda recupere apoyos. "Los escándalos del PSOE no son de recibo y hay que contrarrestarlos ante una derecha que no está haciendo méritos para que haya un cambio de ciclo", asegura el veterano militante.

La legislatura está muerta por la inacción del PSOE y de Sumar, especialmente en materia de vivienda María Teresa Pérez — Coordinadora de Podemos en la Comunidad Valenciana

El co-coordinador de Sumar en la Comunidad Valenciana, Xavier López, se expresa en términos parecidos. "Si la izquierda quiere mantener y ganar gobiernos se tiene que enfocar en la agenda social", dice el exconcejal en Alicante. "La gente espera que estemos para solucionar los problemas del día a día, y solo así podremos ser un foco de esperanza internacional ante el avance de las derechas", añade. De cara a unas posibles elecciones generales anticipadas, López cree que "no son inevitables" y que, cuando se convoquen, "la mejor fórmula es una candidatura unitaria, como ya se hizo en julio de 2023, cosa que posibilitó mantener el gobierno de coalición", sin rechazar la inclusión de políticos como Rufián y "desde un proyecto estable y con mirada larga para abordar las cuestiones de fondo".

Por último, María Teresa Pérez, coordinadora general de Podemos en la Comunidad, entiende que "la legislatura está muerta por la inacción del PSOE y de Sumar, especialmente en materia de vivienda mientras se eleva el gasto militar", cosa que según ella "pone la alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha". El proyecto de su partido, dice, es "centrarse en hacer política, y cuando lleguen elecciones ya se valorará como concurrir", y pide "poner en pie una izquierda transformadora de verdad".