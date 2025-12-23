Alicante concentra perfiles clave en la gestora del PPCV y marca el equilibrio territorial del partido

La “comisión transitoria”, es decir, la gestora con la que Génova pretende ordenar la sucesión de Carlos Mazón y conducir al PPCV hasta el congreso regional que presumiblemente se pueda celebrar en 2026 contará con un bloque alicantino de ocho nombres, con el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, al frente. El reparto, presentado como una fórmula de integración de sensibilidades, deja espacio en la nueva dirección a perfiles muy ligados a la vida orgánica del partido en la provincia, a la Vega Baja y a las cuotas de los grandes ayuntamientos.

En el núcleo más “de partido” aparecen tres alicantinos con peso en la estructura: Macarena Montesinos, José Ramón González de Zárate y Consuelo Maluenda. Montesinos, secretaria general del grupo del PP en el Congreso y una figura con interlocución directa con Génova, entra además en el Comité Electoral que preside Esteban González Pons. En Alicante, el presidente provincial Toni Pérez coloca dos piezas: González de Zárate, mano derecha suya en Benidorm y coordinador provincial, y Maluenda, su jefa de Gabinete en la Diputación, ligada a Mazón como Montesinos y esposa del conseller José Antonio Rovira.

El cuarto nombre alicantino en la lista de vocales es Miguel Ángel Ivorra, concejal de La Nucia y director general de Urbanismo, próximo al entorno del alcalde Bernabé Cano y con trabajo orgánico comarcal en la Marina Baixa, que suma una cuota de confianza en un organigrama pensado para reforzar el control interno y la cohesión.

Del sur a los "grandes"

La Vega Baja gana visibilidad con Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, designado presidente del Comité de Derechos y Garantías. Dolón emerge como referencia territorial en el sur y como único representante de la comarca en el esquema orgánico, después de meses de malestar soterrado con la etapa anterior, con Mazón al frente, y en un momento en el que el PP busca recomponer su estructura en un territorio clave por peso demográfico de cara a las próximas citas electorales. La propia agenda de Llorca ya ha subrayado esa intención: una de sus primeras visitas en la provincia fue precisamente a Torrevieja, donde volvió a situar el agua como prioridad y pidió un Pacto Nacional del Agua para garantizar el futuro de la agricultura.

El bloque alicantino se completa con dos concejales que entran como “cuotas” de las grandes ciudades: Antonio Peral, edil en Alicante y hombre de perfil orgánico del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala, y María Bonmatí, concejala en Elche y representante del ejecutivo local de Pablo Ruz. Bonmatí fue esposa del exedil ilicitano Sergio Rodríguez, fallecido en un accidente de tráfico.

Con estos nombres, la gestora que preside Pérez Llorca, con los valencianos Carlos Gil como secretario general -afín a Vicent Mompó- y Juan Carlos Caballero como coordinador general -del entorno de María José Catalá-, dibuja un equilibrio territorial y de familias en el que Alicante mantiene presencia en los órganos clave, con perfiles orgánicos y municipales llamados a sostener la transición del partido hasta el cónclave de 2026.