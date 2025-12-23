Pérez Llorca reivindica sus raíces en Alicante al firmar en el libro de honor del Ayuntamiento
“La ciudad que me vio nacer”, escribe el presidente de la Generalitat en su primera visita oficial como jefe del Consell, arropado por Barcala y los consellers Rovira y Cano
Juanfran Pérez Llorca ha firmado este martes en el libro de honor del Ayuntamiento de Alicante en su primera visita oficial a la capital como presidente de la Generalitat. En su dedicatoria, el jefe del Consell ha recordado “la ciudad que me vio nacer” y sus “primeros años de infancia” en los barrios de Virgen del Remedio y El Pla, además de la playa del Postiguet. “Espero aportar mi granito de arena para contribuir a su transformación y modernización, sin que pierda el sentimiento de hospitalidad y cercanía que caracteriza a los alicantinos y alicantinas”, ha dejado escrito.
El presidente ha rubricado la firma acompañado por el alcalde, Luis Barcala, y concejales del equipo de gobierno municipal, además de los dos consellers alicantinos del Consell, José Antonio Rovira y Marián Cano.
La visita institucional ha servido también para reforzar el marco de anuncios del Consell para Alicante. Pérez Llorca ha avanzado que en 2026 se impulsará el proyecto de ampliación de la Vía Parque, con el desdoblamiento de la calzada en el tramo junto al PAU 1 y el PAU 2, una actuación para la que el Ayuntamiento ya ha resuelto las expropiaciones. Sobre el Palacio de Congresos, ha pedido “ir por pasos” y ha advertido de que la tramitación está aún en una fase “muy temprana”, al quedar por resolver primero la cuestión del suelo.
En clave política, el jefe del Consell ha aprovechado su agenda en Alicante para volver a situar el calendario interno del PPCV detrás de la reconstrucción tras la dana. Ha defendido la gestora transitoria creada por Génova “con todas las sensibilidades del partido” y ha aplazado el congreso regional sin fecha concreta, al tiempo que ha insistido en que no está centrado en la candidatura: “No vivo obsesionado, si hacemos un buen trabajo, todos tendremos claro quién será el candidato”, ha afirmado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nieve en la Sierra de Aitana: la montaña alicantina vive el frío invernal
- Javier García Martínez, químico: 'España tiene elementos para ser clave en una iniciativa europea que compita en IA»
- El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión
- Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
- Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
- Blanca navidad: la nieve cubre algunas de las cumbres de Alicante
- El tercer premio de la Lotería de Navidad deja 10 millones en Alicante: “Compré 150 décimos para repartirlos entre mis compañeros del Hospital de Sant Joan y familiares de Almería”
- La lotería de Navidad reparte 45 millones en la provincia de Alicante en 2025