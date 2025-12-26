El Consell construirá una nueva residencia para mayores dependientes en Alicante ante las "graves deficiencias" del actual edificio

El pleno del Consell aprobó este viernes la autorización del contrato administrativo para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de la nueva residencia para personas mayores dependientes en la ciudad de Alicante. El contrato, que se licitará mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, cuenta con un presupuesto total de 21.155.935 euros (IVA incluido).

La actuación responde a "la necesidad técnica de demoler el inmueble actual tras detectarse patologías estructurales, obsolescencia de las instalaciones y graves deficiencias funcionales que hacen inviable su rehabilitación". La sustitución por un edificio de nueva planta "garantiza la seguridad y la adaptación total a la normativa vigente", según ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Además, la administración autonómica ha detallado que la nueva residencia se ejecutará mediante construcción industrializada, "un modelo de trabajo innovador y pionero en España". "Con esta iniciativa, la Comunitat Valenciana se sitúa a la vanguardia nacional al ser de las primeras autonomías en aplicar este sistema de forma integral en una residencia de mayores, lo que permite optimizar los tiempos y la eficiencia del proceso", agrega.

Igualmente, dada la tipología de la construcción, el Consell ha optado por licitar conjuntamente la redacción del proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud y la propia ejecución de las obras.

La inversión prevista contempla "de forma integral" todas las fases necesarias para la puesta en marcha del centro, desde la redacción del proyecto y los planes de instalaciones hasta la demolición de la residencia actual, que se organizará en dos fases, así como la construcción del nuevo inmueble y la remodelación de la urbanización de la parcela. Todo ello, con un plazo total de ejecución estimado de 24 meses.

Según ha concretado la Generalitat, la nueva infraestructura contará con 120 plazas. Aunque el centro se ubica en la misma parcela que el actual, la obra supone una "renovación integral y modernización" de las plazas existentes.

Finalmente, ha afirmado que la planificación de la obra se ha diseñado de forma que la parcela quede preparada para la posible construcción de una segunda residencia de similares características en el futuro, "potenciando", así, "la capacidad asistencial de la zona".