Entrevista exclusiva a Pérez Llorca: "Todo lo que hemos vivido este año ha sido una anomalía política"
El diario Levante-EMV publicará este domingo una entrevista en profundidad con el nuevo president de la Generalitat Valenciana
Nuestros lectores también podrán verla a las 22:00 horas del mismo domingo a través de nuestra web
Para ver este vídeo suscríbete a Información o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha concedido a Levante-EMV, INFORMACIÓN y El Periódico Mediterráneo pertenecientes a Prensa Ibérica -grupo líder en las tres provincias de la Comunitat Valenciana- una entrevista en exclusiva que publicará este diario el próximo domingo 28 de diciembre en su edición de papel y que se emitirá posteriormente a las 22:00 horas de ese mismo día para todos los lectores en nuestra edición digital. Esta entrevista se realiza cuando se cumple un mes de Pérez Llorca al frente del gobierno valenciano en sustitución de Carlos Mazón.
En su primera entrevista en profundidad, Pérez Llorca ha respondido a las preguntas que le han formulado los directores de los tres diarios que Prensa Ibérica tiene en la Comunitat Valenciana: Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV y Ángel Báez, director de El Periódico Mediterráneo.
El nuevo jefe del Consell ha respondido a cuestiones relacionadas con la dimisión de Mazón, el contacto con las víctimas de la dana, la reconstrucción y cómo encara los próximos años de legislatura.
Nuestros lectores podrán leer la entrevista este domingo, 28 de diciembre, en los periódicos impresos, ediciones online y redes sociales de Levante-EMV de València, INFORMACIÓN de Alicante y Mediterráneo de Castellón. Y a las 22:00 horas podrán verla a través de las ediciones digitales en las tres cabeceras de los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana.
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- La Ley de Propiedad Horizontal permite echarte de tu propia casa hasta tres años si haces esto
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros