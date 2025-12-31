El Consell recupera a la alicantina Pilar Tébar como asesora de Presidencia
La ex secretaria autonómica de Cultura, destituida hace un mes con la llegada de Pérez Llorca, se une a la recién restaurada conselleria que dirige José Díez
La alicantina Pilar Tébar, ex secretaria autonómica de Cultura que fue cesada tras la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la presidencia de la Generalitat, ha sido nombrada asesora en la Conselleria de Presidencia el pasado 23 de diciembre.
El nombramiento, que ha sido publicado en el DOGV este miércoles, significa la repesca de una profesional que asumió durante meses las riendas no solo de la secretaría autonómica que se le había encomendado, sino incluso la de toda la Conselleria de Cultura ante las ausencias del entonces responsable del área, José Antonio Rovira.
Su nueva función como asesora estará ligada al vicepresidente segundo, José Luis Díez Climent, quien también es conseller de una cartera, Presidencia, recuperada tras la reciente remodelación del Consell. De este modo, Tébar asume afronta ahora un trabajo fuera del ámbito cultural, en el que ha desarrollado su trayectoria, entre otras responsabilidades, como directora general de Patrimonio y directora del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
