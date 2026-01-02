Camarero asegura que 929 viviendas protegidas están actualmente en construcción en la provincia de Alicante

De las 3.000 viviendas de protección pública con las que el Consell se ha comprometido en la provincia de Alicante, 929 estarían en construcción. Es lo que ha asegurado este viernes la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, que ha visitado el barrio alicantino de Rabasa en un acto que no figuraba en su agenda pública y en el que ha estado acompañada por el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández.

La visita a Rabasa obedece al hecho de que en este barrio se están edificando 34 viviendas adosadas de protección pública correspondientes al Plan Vive que, según el Consell, se destinarán a “alquiler asequible” (el precio será de 580 euros mensuales) gracias a una inversión de 2,8 millones de euros. No es la primera vez que el ejecutivo autonómico desembarca en este barrio, que ya fue visitado por el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en abril del año pasado junto a la vicepresidenta, Susana Camarero; y con el alcalde Luis Barcala, entre otros miembros de la corporación municipal y del Consell.

A través de sus propios canales, Camarero se ha mostrado “consciente de que la falta de vivienda es uno de los grandes problemas actuales y por ello el presidente, Juanfran Pérez Llorca, la ha situado en el centro de su agenda”. Desde la asociación de vecinos Sagrada Familia de Rabasa aseguran no haber sido avisados de esta visita. Antonio Balibrea, vocal de la entidad, afirma que están "inquietos" con el desenlace de estas viviendas. "No nos han explicado qué criterios van a seguir para adjudicarlas", critica este vecino.

Viviendas protegidas en la provincia

Según los datos aportados por el Consell, de las 3.000 viviendas de protección pública con las que el ejecutivo autonómico se ha comprometido en esta legislatura en la provincia de Alicante, 929 están en construcción. De ellas la mayoría se estarían llevando a cabo en Sant Joan d’Alacant, un total de 525. Las otras cifras trasladadas son 117 viviendas en construcción en Benidorm, 110 en El Campello, 76 en Elche, 40 en San Vicente del Raspeig y 27 en Elda, además de las 34 de Rabasa.

Además, la Generalitat se comprometió con otras 221 viviendas protegidas en la ciudad Alicante, aunque el plazo no está determinado. Estos pisos se dividirán en dos lotes. En uno de ellos las viviendas se habilitarán en cinco solares. En concreto, un total de 165 bloques se ubicarán en la avenida Jaime I, que separa Tómbola de Los Ángeles; en la calle Médico Ricardo Ferré del PAU 1, en la calle Banda de los Claveles de Gran Vía Sur y en la avenida de Dénia. De estas casas, 26 se las quedará el Ayuntamiento en concepto de permuta.

El otro lote consta de 56 viviendas protegidas en la calle Enfermera Angelina Ceballos, ubicada en el PAU 1, donde también se construirá un local de uso socio comunitario.

Camarero ha celebrado “la implicación de los ayuntamientos, a través de la cesión de suelo público urbanizable para construir inmuebles”, y también la “colaboración de los promotores y constructores que han decidido construir viviendas protegidas”.