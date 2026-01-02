Llorca iguala a Mazón en visitas a Alicante en su primer mes como presidente

El primer mes de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat ha destacado por la cercanía hacia su provincia. Hasta en ocho ocasiones el nuevo jefe del Consell, que tomó posesión de su cargo el pasado 2 de diciembre, ha visitado localidades de esta demarcación, según consta en su agenda oficial. Una cifra superior a la de otros territorios de la Comunidad si se obvian sus citas en el Palau, ubicado en València, donde también ha protagonizado actos.

Casualmente, el número de visitas coincide con el que realizó su antecesor, Carlos Mazón, en su primer mes como presidente de la Generalitat. El alicantino tomó posesión de su cargo el 17 de julio de 2023, y en aquel primer mes también predominaron sus visitas a la provincia que le vio nacer y crecer políticamente. Pese a que los contextos del primer mes de ambos como presidentes eran bien distintos, la cifra de visitas a Alicante ha sido idéntica.

Momentos diferentes

Cabe recordar que Mazón tomó posesión de su cargo cinco días antes de la celebración de las elecciones generales del 23 julio, en las que el PP ganó pero sin mayoría suficiente como para investir a su candidato, Alberto Núñez Feijóo, hecho que permitió a Pedro Sánchez ser reelegido en noviembre de aquel año por la mayoría del Congreso.

Esto condicionó su agenda hasta el punto que el entonces presidente participó en el cierre de campaña en Playa de San Juan con la candidata por Alicante, Macarena Montesinos. Aquello ocurrió el 21 de julio, día en el que el Consell celebró el primer pleno liderado por Mazón. Y lo hizo en Alicante, concretamente en el MARQ, exhibiendo así cercanía con su territorio. Aquel mismo viernes Mazón asistió a la investidura del presidente de la Diputación y sucesor suyo en el cargo provincial, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

Aquella fue la primera visita oficial de Mazón como presidente a Alicante. La de Llorca se produjo el 12 de diciembre, diez días después de su toma de posesión, para acudir, precisamente, a la investidura de su relevo en la Alcaldía de Finestrat, Nati Algado.

Sin embargo, si el momento en el que Mazón accedió al cargo estaba marcado por la campaña electoral, el de Llorca lo estaba por su intención de acercarse a las asociaciones de damnificados por la dana. Así, tras la toma de posesión y la de sus consellers, Llorca decidió viajar a la localidad de Picanya, una de las afectadas por las inundaciones que costaron la vida de 230 personas en octubre del 2024 y que acabaron forzando la dimisión de Mazón.

Era la primera vez que un presidente de la Generalitat podía asistir a la zona cero sin la tensión ambiental de su antecesor. Un año y medio antes de aquella tragedia, Carlos Mazón estrenó su cargo el 18 de julio visitando el Banco de Alimentos de Valencia, ubicado en la Pobla de Vallbona, destacando así el cariz social que quiso dar a su primer Consell, tras situar a la entonces consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, como vicepresidenta primera del Consell.

Más visitas

Tras su visita a Finestrat, Llorca viajó el 15 de diciembre a Torrevieja para visitar la remodelación del Puerto. Al día siguiente el nuevo presidente hizo una visita triple: a Benidorm y a La Vila Joiosa para la puesta en servicio del tramo entre dos paradas de la línea 1; al Ayuntamiento de Elche para firmar un convenio con el Consistorio para la implantación del tranvía con más de un año de retraso; y a Alicante para celebrar el brindis navideño con la prensa, que en los siguientes días convocaría también en València y en Castellón. Este acto había sido cancelado por Mazón en el año anterior, pocos meses después de la dana.

El 22 de diciembre el Molt Honorable participó en el Club Información para informar de la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa, que se llevó en el Pleno del Consell. Al día siguiente Llorca realizó su primera visita institucional al Ayuntamiento de Alicante, donde se comprometió con la ampliación de la Vía Parque en este 2026, y el día de Nochebuena asistió a la Residencia Santa Marta de La Vila Joiosa para felicitar la navidad a los internos junto a las conselleras Marian Cano (Turismo) y Elena Albalat (Servicios Sociales) y con el alcalde de la localidad, Marcos Zaragoza, también del PP.

Primer mes de Mazón

Si el primer mes de Llorca como presidente ha estado marcado por el periodo festivo de Navidad y Año Nuevo, el de Mazón estuvo condicionado por desarrollarse en buena parte durante el mes de agosto, el más vacacional del año.

Además del primer Pleno de Consell en el MARQ el 21 de julio y de los otros dos actos citados en Alicante aquel día, el entonces Molt Honorable visitó Benidorm el día 26 para la presentación del Benidorm Fest. En aquella misma jornada participó, ya por la noche, en la Entrada Mora de La Vila Joiosa, mientras que el 29 acudió al Certamen Internacional de Habaneras de Torrevieja y el 31 de julio realizó su primera visita oficial como presidente al Ayuntamiento de Alicante, donde propuso que la Generalitat cofinanciara y cogestionara el Palacio de Congresos de Alicante, una obra aún pendiente.

A diferencia de su sucesor, Mazón visitó primero Alicante y más tarde Elche. Al Ayuntamiento de esta última ciudad acudió por primera vez como jefe del Consell el 7 de agosto para fijar como prioridad el tranvía, tal como dos años y medio más tarde haría Llorca con la citada firma del convenio.

Mazón también visitó oficialmente en mas ocasiones Alicante que Valencia durante el primer mes, si se exceptúa su agenda oficial en el Palau. Curiosamente, durante aquellos primeros treinta días, el también presidente del PPCV nombró a Juanfran Pérez Llorca como secretario general del PP tras la renuncia de María José Catalá, alcaldesa de València, al cargo. Aquello ocurrió el 3 de agosto de 2023 y nadie hubiera dicho que dos años después el entonces flamante número dos del PPCV se convertiría en el número uno, también en la Generalitat.