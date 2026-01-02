El PSPV-PSOE denuncia un recorte del 8 % del fondo de cooperación para municipios turísticos en la provincia de Alicante

El PSPV-PSOE de Alicante ha denunciado el "recorte injustificable" del Fondo de Cooperación Municipal para Municipios Turísticos del Consell del Partido Popular. La agrupación provincial socialista denuncia que se ha pasado de 4,5 millones de euros en 2023 a 3,5 millones en 2025 en el conjunto de la Comunidad Valenciana, lo que supone una reducción del 22,22 % en plena recuperación y récord turístico.

El secretario de Turismo Sostenible e Inteligente de los socialistas en Alicante, Mario Villar, ha calificado la decisión del Ejecutivo valenciano como “un ataque directo a los ayuntamientos que sostienen la economía turística”. “Estamos en el mejor momento del turismo, con más visitantes y más presión sobre los servicios municipales, y la respuesta del Consell es quitar recursos a los ayuntamientos. Es un sinsentido absoluto”, ha afirmado Villar.

En este sentido, Villar apunta a que el recorte en la provincia es del orden del 8 % respecto a 2023, donde los ayuntamientos alicantinos recibieron 2.077.202,53 euros y ahora es de 1.911.159,07 euros. En el detalle, el diputado socialista expone que la gravedad teniendo como base que durante este tiempo los populares no han modificado los criterios de reparto del fondo que se utilizan para gasto corriente. "La reducción global del presupuesto provoca que todos los municipios pierdan financiación, afectando especialmente a los municipios medianos y pequeños, así como a los destinos de interior con mayor riesgo de despoblación".

Datos Fuente PSPV-PSOE

Esta situación es más grave si se atiende al hecho de que el Consell "ha incorporado nuevos municipios beneficiarios al fondo en 2025 sin aumentar la dotación presupuestaria, lo que agrava aún más la pérdida de recursos para todos", según señalan. Para el benidormense, "el turismo se defiende con inversión y planificación, no con recortes y propaganda”, ha concluido.

Infrafinanciación y objetivos medibles

Desde la Conselleria de Turismo que dirige la popular Marián Cano, no han tardado en responder sobre el tema, pues consideran que la posición de la oposición se hace sin tener en cuenta ni el contexto ni la realidad del fin de esta línea de ayudas. El departamento recuerda, en primer término, las limitaciones que sufren el gobierno valenciano al soportar la prórroga de presupuestos generales de Estado y mantener a la provincia de Alicante a la cola de las inversiones. "Pretender que un fondo autonómico compense estructuralmente esta situación supone ocultar la verdadera causa del problema: la infrafinanciación crónica derivada del sistema estatal", añaden.

Por otra parte, recuerda que es el propio Gobierno de Pedro Sánchez el que "no ha sido capaz ni siquiera de definir adecuadamente la figura de municipio turístico", a pesar de que ciudades como Benidorm o Alicante lideran la llegada de turistas internacionales. Además, matizan que este fondo es una transferencia a la caja común del ayuntamiento. "Es un modelo que el PSOE defiende como prioritario, pero que no asegura impacto real ni transformador sobre el turismo, ni sobre la competitividad del sector". En este sentido, desde Turisme se ha defendido apoyar al sector no mediante "cheques en blanco", sino hacerlo marcando objetivos.