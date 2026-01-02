El PSPV prevé celebrar su conferencia política en Alicante en primavera

El principal partido de la oposición en las Cortes Valencianas va despejando su agenda de cara a este nuevo año. Fuentes internas del PSPV han explicado que prevén celebrar su conferencia política entre abril y mayo en Alicante o en alguno de los municipios de su área metropolitana.

Este acto, que lo consideran como “el más importante” de su partido de este 2026, se celebrará "por primera vez" para establecer la planificación política con la mirada puesta en las elecciones autonómicas de 2027. La conferencia política, explican, será el resultado de los “procesos de escucha” que desde el PSPV están haciendo a lo largo de la Comunidad a través de reuniones con “sectores clave” como el de la vivienda, la educación o la sanidad de la mano de expertos, de entidades sociales, y de personas implicadas en estos ámbitos.

Tras estas reuniones, el partido definirá sus ejes clave de actuación que se desvelarán, previsiblemente, entre abril y mayo en un acto en Alicante o alrededores, según las intenciones del PSPV. El acto servirá para “elaborar una propuesta de cambio para la Comunidad”, afirman con el horizonte electoral en mente, y la novedad de este acontecimiento reside, entre otras cosas, en que “nunca se ha celebrado”.

El origen de la conferencia, también en Alicante

Cabe recordar que la decisión de organizar este acontecimiento emana del Comité Nacional que el PSPV celebró en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) el pasado 29 de noviembre, 48 horas después de la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat.

Aquel cónclave se celebró por primera vez en la capital alicantina, y fue el primero de varios encuentros en la ciudad con la secretaria general, ministra de Ciencia y futurible candidata a la presidencia de la Generalitat, Diana Morant, como protagonista.

Fue en aquel acto cuando se anunció la apuesta por celebrar grandes encuentros abiertos a la sociedad, concebidos como espacios de diálogo sobre los principales problemas que la dirección del PSPV sitúa en el centro de la agenda política. Estos encuentros desembocarán en la llamada “conferencia política” que previsiblemente se celebrará en Alicante.

A finales de noviembre, Morant defendió esta idea para que su partido ofrezca una respuesta “desde abajo” a los principales problemas sociales. El PSPV, de esta manera, dejó en segundo plano el eslogan “volem votar”, reiterado desde las inundaciones del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, que provocaron la muerte de 230 personas y por cuya gestión el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se vio forzado a dimitir un año después.

Tras exigir la convocatoria anticipada de elecciones sin éxito, dado el entendimiento entre el PP y Vox para investir a Pérez Llorca como sustituto de Mazón, el PSPV sitúa ahora la mirada a largo plazo, en mayo de 2027, cuando deberían celebrarse elecciones si no hay un anticipo que a día de hoy cuenta con menos posibilidades. Si las previsiones del partido se cumplen, Alicante será el escenario del primer ensayo del programa electoral de los socialistas para estos comicios. Para diseñarlo, desde el partido aseguran que con la conferencia política buscan “la máxima participación posible de la gente”.

Presencia territorial

En las últimas semanas la presencia de Diana Morant en Alicante ha sido destacada. Además del Comité Nacional celebrado a finales de noviembre, aquella misma semana la ministra participó en el homenaje del 25-N junto a la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé; en la entrega de los Premis Sant Joan Humà, en Sant Joan d'Alacant; y en un encuentro sobre vivienda en la Sede Ciudad de la Universidad de Alicante.

Más tarde, el 12 de diciembre, Morant convocó a los medios en la sede de su partido de Elche y aquel mismo día celebró el brindis navideño con la prensa en Alicante. Al día siguiente Morant participó en un encuentro en Torrevieja para defender la sanidad pública.