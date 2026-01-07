Soler desmiente a Sánchez: “En ningún momento he especulado contra él”

Alejandro Soler niega que maniobrara contra Pedro Sánchez o que alimentara dudas internas sobre su continuidad al frente del Gobierno y del PSOE. El dirigente socialista responde así al marco que se desprende de los mensajes de WhatsApp publicados este miércoles por Vozpópuli entre el presidente del Gobierno y José Luis Ábalos, en los que Sánchez reprocha al exministro su apoyo a Soler en la pugna por el liderazgo del PSPV y le afea, además, que se especule que no durará hasta el 2027”.

Soler marca distancia con esa conversación: “No tenía pensado hacer ninguna declaración sobre una conversación en la que no he formado parte, independientemente de que en algún momento se me cite”. Aun así, rechaza de forma tajante la tesis que le atribuye ese papel: “En ningún momento he especulado contra Sánchez. No sé de dónde viene esa información. Soy, desde el punto de vista orgánico e institucional, parte del equipo. Estoy convencido de que este equipo va a llegar a 2027, es la voluntad con la que todos estamos trabajando”.

Soy parte del equipo [de Pedro Sánchez] y nunca he puesto en duda la continuidad del proyecto hasta 2027 Alejandro Soler

Los mensajes difundidos sitúan la conversación el 26 de enero de 2024, cuando el liderazgo del PSPV estaba en disputa entre Diana Morant, Carlos Fernández Bielsa y Soler. En el intercambio, Sánchez trasladó a Ábalos que no sabía que iba a apoyar a Soler y le pidió “estar unidos” en el partido. El exministro respondió que no le constaba que Soler hubiera dicho lo que se le atribuye y que el dirigente alicantino “siempre ha estado dispuesto a apoyar a Diana”, pero Sánchez insistió en que ese respaldo a Soler era “un error”.

Presiones

El dirigente ilicitano sostiene que aquel proceso interno se resolvió por la vía del acuerdo, sin presiones ni “llamadas a capítulo” y que la candidatura de Morant fue una decisión colectiva. “No tiene nada que ver, otra cuestión es que cada uno tenía sus pretensiones. Llegamos al acuerdo de que Morant era la candidata ideal, ratificado por bases y militantes. Entre todos hemos decidido que es la mejor opción y será la próxima presidenta de la Generalitat. Se ha dicho que fuimos llamados a capítulo y nunca ha sido así. Manifesté mi voluntad de ser candidato y luego renuncié sin ningún tipo de presión. Todos decidimos que fuera Morant y luego fue ratificado en otro congreso por la voluntad de los militantes del PSPV”, afirma.

Soler utiliza, además, su propia trayectoria orgánica posterior para rebatir lecturas sobre una supuesta pérdida de peso o una “factura” interna por aquel episodio. “Después de esa conversación yo he tenido todo el respaldo del presidente Sánchez para formar parte de la ejecutiva federal”, señala, antes de negar que haya sido apartado: “Después de esa conversación no he sido defenestrado. Cuando te quieren defenestrar no te meten en la ejecutiva federal”.

Cronología posterior

La secuencia interna que rodea a Soler en los meses siguientes se mueve, en todo caso, al ritmo de los congresos y de la reorganización de responsabilidades. A finales de 2024, en el Congreso Federal celebrado en Sevilla, Sánchez configuró una ejecutiva de 49 miembros en la que Soler fue nombrado integrante de la Comisión Ejecutiva Federal como “número 8” al frente de la política municipal de los socialistas.

Dos meses después, el 30 de enero de 2025, en vísperas del congreso autonómico en València, el dirigente ilicitano anunció que dejaba la estructura autonómica para priorizar la provincial. Su hoja de ruta pasaba por renunciar a la presidencia del PSPV en la ejecutiva de Morant y centrarse en Alicante, con una reordenación de mandos en la provincia. Propuso al alcalde de Elda, Rubén Alfaro, como secretario provincial y planteó asumir él la presidencia del PSOE en Alicante.

El último giro llegó en julio de 2025, cuando Soler comunicó su renuncia a la presidencia provincial tras su degradación previa en Ferraz. En la ejecutiva federal se le reasignaron funciones y se le pidió no compatibilizar cargos orgánicos. Soler optó por mantenerse en la dirección federal y dejar la presidencia provincial en Alicante.

Con esa cronología sobre la mesa, el dirigente socialista insiste en que no percibe una operación contra él y vincula los cambios a ajustes orgánicos: “Fui elegido en una posición importante relacionada con la política municipal. Luego se produjo una situación interna, entró una compañera valenciana como secretaria de Organización [Rebeca Torró] y se pidió que un compañero de la federación cediera su posición. No me han matado ni me han defenestrado en absoluto. Hay mucho interés en defenestrarme a mí, pero no se ha producido. También soy diputado en el Congreso. No tengo la sensación de que vayan a por mí, al contrario”.